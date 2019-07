Yılda 600 bin kişinin canına malolan Hepatit’i önlemenin püf noktaları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tarafından insanlığı etkileyen en büyük hastalıklardan biri olarak kabul edilen hepatit ile ilgili farkındalığı artırmak için her yıl 28 Temmuz, Dünya Hepatit Günü olarak anılıyor.Hepatitin A, B, C, D ve E olmak üzere 5 türü olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko “Hepatit A en sık görülen tiptir. Ağız yoluyla hepatit A virüsü içeren su ve yiyeceklerle bulaşır. Tuvaletlerden, havuzlardan da geçebilir” dedi.

Hepatit B ve C’nin kronikleşme riski ile toplum sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin hepatit B ile enfekte olduğunu ve yaklaşık 400 milyon kişide kronik hepatit B bulunduğunu dile getirdi.Her yıl 600 bin kişinin hepatit nedeniyle yaşamanı kaybettiğni belirten Dr. Hakko, Türkiye’de yılda 6 bin 500 yeni hepatit B vakası çıktığını söyledi.Hakko, “Türkiye’de toplamda 3.3 milyon kişide hepatit B mevcut” dedi. Hepatit C ile ilgili rakamları da paylaşan Dr. Hakko, “Dünyada yaklaşık 210 milyon kişi hepatit C ile enfekte (%3), Türkiye’de bölgelere göre %1-1.9 civarında görülmektedir” diye konuştu.

Hepatit B’nin en yaygın belirtisi yorgunluk

Hepatit B’nin sinsi bir hastalık olduğunu belirten ve hastalığın kan yoluyla ve cinsel temasla bulaştığını söyleyen Dr. Hakko, “Bulaşmadan 2-6 ay sonra bulantı, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, eklem ağrıları ile birlikte göz aklarında ve deride sararma, idrar renginde koyulaşma ile kendini belli eden bir “akut hepatit” gelişir. Genellikle sarılık vardır; ama olmayabilir de. Sarılık yoksa, insan akut hepatit geçirdiğini bile fark etmeyebilir” dedi.

Her 100 kişiden 3’ünde hepatit C var

Dünya genelinde 300 milyon insanın Hepatit C virüs’ü ile enfekte olduğunu söyleyen Dr. Hakko hepatit C’nin kan yoluyla veya ortak kullanılan iğnelerle bulaştığını belirterek “Ayrıca cinsel yolla partnerlerden birinden diğerine, anneden yenidoğana da bulaşabilir” dedi. Hepatit C’nin oldukça yavaş ilerleyen bir hastalık olduğunu anlatan Dr. Hakko, “Hastaların yüzde 20’si kendiliğinden iyileşme gösterir, ek olarak yüzde 25’i ise karaciğerde az hasarla seyreder” diye konuştu.

Hastalığın karaciğerde çoğalarak zarar vermesi durumunun “kronik hepatit” olarak adlandırıldığını belirten Dr. Hakko, “Kronik hepatiti olanların yaklaşık yüzde 20’sinde karaciğer sirozu oluşur. Hepatit C virüsüne bağlı sirozlu hastalarda yıllık karaciğer kanseri sıklığı yüzde 1 – 4 arasında değişmektedir” dedi.

Hepatit B ve C’den korunma yolları

Acil kan nakillerinden kaçının. Kan bankalarında, verilen tüm kanlarda hepatit B taraması yapılır ama acil kan verilmesi gereken durumlarda test yapmaya zaman kalmayabilir.

Korunmasız riskli cinsel ilişkiden kaçının. Cinsel ilişki ve kan yoluyla hepatit B bulaşma riski, AIDS bulaşma riskinden çok daha yüksektir.