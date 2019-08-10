Her gün Tükettiğiniz Bu Besinler Beyninizi Küçültüyor!

Günümüzde beslenme alışkanlıklarımıza yeterince önemi verilmediği aşikardır. Nitekim günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz öyle besinler var ki vücudumuza olan zararlarını bilmeden sürekli tüketmeye devam ediyoruz. Son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde yediğimiz ve içtiğimiz gıdaların beyin sağlığı ile ilgili çok önemli gelişmelere sebep olduğu daha da gün yüzüne çıkmış durumda. Dolayısıyla tüm vücudumuzun ana yönetim merkezi olan beynimizi sağlıklı bir şekilde işlevini bozmadan korumak için sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmak büyük önem taşıyor.

Sağlıklı beslenmenin vücuda ve özellikle beyne zarar gelmesini engellemekten daha çok yarar sağladığı da biliniyor. Fakat günlük tüketim alışkanlıklarımızda beslenmemize ne kadar dikkat ediyoruz? Sağlıklı beyin için hangi besinleri tüketmemiz gerektiğini gerek televizyon ekranlarında gerekse de internet üzerinde birçok yerde duyup öğreniyoruz. Ancak beyin sağlığımızı korumak için hangi besinlerden uzak durmamız gerektiği hakkında yeterli bilgilere sahip olamıyoruz. Bu yazımızda, vatandaşlarımızın gündelik hayatta sık sık tükettikleri ve beynin işlevi ile sağlığını bozduğu yapılan araştırmalar sonucu kesinleşmiş besinler hakkında detaylı bilgilerden bahsedeceğiz. Yazımızın tamamını okuyarak beyne zarar veren gıdalar, özellikle unutkanlığa neden olan besinler ve alışkanlıklar ile ilgili olarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Orta Vücut Bölgesi Yağlı Olan Kişiler Dikkat!

Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, orta vücut bölgesi yağlı olan kişilerin beyin hastalıklarına yakalanma konusunda çok daha fazla risk olduğuna dikkat çekti. Bu kritik durum hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, son yıllarda beyin sağlığı ile kişilerin beslenme alışkanlıkları ile ilgili değişen bilgilere ulaşılan araştırmalar yapıldığına dikkat çekerek “Bir kişinin nörolojik hastalıklara yakalanmamak için gereken şeyler artık çok daha netleşti” dedi.

Örnek olarak; karbonhidrat, doymuş yağ, margarin, şekerin beyin sağlığına olumsuz etkileri olduğunu belirten Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, bu tür besinlerin beyin sağlığında yarattığı ortam karışıklığıyla dokulara sağlıksız mesajlar yollamasına sebep olduğunu ifade etti. “Dokularda yer alan hücreleri gereksiz ve olumsuz çalışma koşullarına sokuyorlar. Kişi belli bir vücut kitle indeksi (VKİ)’nin üzerine çıktığı durumlarda hücrelerine olumsuz mesajlar gitmeye başlıyor.” diyerek sağlıksız beslenmenin nörolojik hastalıklara davetiye çıkardığını belirtti. Bununla birlikte genetik olarak kişi herhangi bir nörolojik hastalığa yatkınsa onunla da uğraşmaya başladığını kaydetti.

“Kötü yağların en kolay toplandığı yerler vücuttaki orta alanlar yani bel bölgesidir” diyen Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, karbonhidrat alımının artımı arttıkça bedende yağlanmaların da arttığına dikkat çekti. Şeker ve karbonhidratı sadece özel günlerin yiyeceği haline getirmek gerektiğini ifade eden Adapınar, ne yazık ki hayatın hızlı akışı içinde bu tehlikenin farkına varılmasının güç olduğunu belirtti.

Hızlı tüketim ürünlerinin içeriğinde yer alan MSG (monosodyum glutamat – lezzet artırıcı) kişilerin sürekli olarak o gıdayı tüketmesini teşvik ediyor. Kahve de bile MSG olduğunu açıklayan Prof. Dr. Adapınar, kişilerde her gün o kahveyi içme isteği yaratıldığını ve bunun da birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

Yanlış Beslenme Hangi Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor?

Yanlış beslenmenin damar tıkanıklıklarına yol açtığını kaydeden Adapınar bununla birlikte, nöropatiler (sinir ucu iltihabı), Alzheimer, tüm demanslar, motor nöron hastalıkların da sağlıksız beslenme sonucu ortaya çıkabildiğine dikkat çekti. “Beslenmemizde asla ihmal etmememiz gereken yiyecekler var. Bunlara dikkat etmek lazım.” diyerek sağlıklı beslenmede neler tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Nohut ve mercimek

Tahıllar

Pişirilmeden tüketilen sebze ve meyveler

Haftada en az 3 kase fındık, ceviz, badem

Nar, havuç, üzüm gibi kırmızı meyveler

D vitamini; süt, yoğurt, peynirden alınabileceği gibi güneş ışığıyla da alınması gerekir.

Beyni Küçülten Faktörler!

Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, beynin küçülmesine yol açan faktörleri de şu şekilde açıkladı: