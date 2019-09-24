Herkes Yanlış Biliyor! Sarımsağı Sakın Bu Şekilde Tüketmeyin...
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yemeklerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan sarımsağın yanlış tüketildiğini belirterek nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı ve çok önemli uyarılar altına imza attı.
Günümüzde insanlar yemek yaparken, ıspanak, karnabahar ya da lahana gibi gıdalarla yemek hazırlayacağı esnada bu gıdaları ilk olarak kaynar suda haşlıyor. Ardından haşlanan suyu döküp, posayla yemek yapıyor. Fakat bu oldukça yanlış. Çünkü haşladığınızda bu gıdaların çok sayıdaki faydalı besin unsuru çöpe gitmiş oluyor.
Aynı hata sarımsakta da yapılıyor. Sarımsağın bütün olarak yenmesi durumunda içerisinde yer alan sağlık mucizesi olarak bilinen "allisin" maddesinden ne yazık ki fayda elde edilemiyor. Peki bu maddeden nasıl fayda sağlanır?
İlk olarak çiğ sarımsağın güzelce ezilmesi gerekiyor. Ardından ise en az 5, en fazla 10 dakika bekletip ister pişirerek, ister çiğ şekilde tüketilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ne yazık ki bu mucize sağlık maddesinden fayda elde edilemiyor.
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