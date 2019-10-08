Hiç şikâyetiniz yoksa bile mutlaka yaptırın!

Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Buğra Buyrukçu, Türkiye’de her yıl 25 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu söyledi, 40 yaş üstü tüm kadınlara, “hiç şikâyetiniz yoksa bile mamografi yaptırın” uyarısında bulundu. İçinde bulunduğumuz ay Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Türkiye’de ve dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olan meme kanserinden korunmada ve hastalıkta erken teşhis için alınacak pek çok önlem bulunuyor. Kadın Sağlığı Derneği Başkanı ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu da ülkemizde kanser tanısı konulan her 4 kadından 1’inin meme kanseri olduğunu söyleyerek, hastalığın sıklığına dikkat çekti.

En Çok 50-69 Yaş Arasında Görülüyor

Türkiye’de her yıl ortalama 28 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu ifade eden Dr. Buyrukçu, “Meme kanseri teşhisi konulan kadınların yaklaşık yüzde 45’inin yaş aralığı 50 ila 69, yüzde 41’inin yaş aralığı ise 25 ila 49” dedi. Dr. Buğra Buyrukçu; diğer birçok kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de en önemli risk faktörlerinin genetik yatkınlığın yanı sıra hareketsiz yaşam, batı tipi beslenme, obezite ve sigara kullanımı olduğunu bildirdi. Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti:

Şikayet Yoksa Bile Mamografi Şart

“Hiç doğum yapmamak ya da geç çocuk sahibi olmak, doğum yapmasına rağmen yetersiz emzirmek, regl olma yaşının düşmesi ve menopozun gecikmesi de meme kanseri riskini arttıran faktörler. Risk faktörlerinin yoğunluğu, hastalıkta erken teşhisin önemini öne çıkarıyor. Bu bakımdan risk faktörü ve herhangi bir şikâyet yoksa bile 40 yaş üstü tüm kadınların düzenli olarak mutlaka mamografi çektirmesi, rutin muayenelerini yaptırmaları gerekiyor.”

Mamografi Gözünüzü Korkutmasın

Bugün pek çok kadının özellikle mamografi konusundaki yanıltıcı bilgiler nedeniyle muayeneden kaçındıklarının altını çizen Dr. Buyrukçu, “Halbu ki mamografinin radyasyon oranı hayli düşük. Gün içerisinde kullandığımız elektronik cihazların yaydığı radyasyondan daha çok değil. Bazı kadınlara semptomları farkettikten sonra meme kanseri teşhisi konuluyor ancak hastalığı olan birçok kadının hiçbir semptomu yoktur. Bu yüzden düzenli mamografi ve USG başta olmak üzere hekimin istediği zaman aralığında meme tarama yöntemlerine başvurulması hayati önem taşıyor” diye konuştu.