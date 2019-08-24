Hızla Yayılıyor, Anında Öldürüyor! Dikkat Edin...

Dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson'ın da ölümünün sebebi olarak bilinen propofol isimli bu ilaç üzerinde birtakım araştırmalar altına imza atan Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Keziban Uçar Karabulut, söz konusu ilacın ameliyathanelerde genel anesteziyi devam ettirme amaçlı kullanıldığını fakat sağlık çalışanları arasında da sık kullanılan bir ilaç haline geldiğini söyledi.

Çok Hızlı Etki Ediyor

İlacın birçok olumsuz etkisi olduğundan bahseden Karabulut, Propofolun çok hızlı bir şekilde etki göstermeye başladığını, ilk olarak beyni ardından ise sinir sistemini yavaşlattığını anlattı. Uykusuzluk problemiyle karşı karşıya kalanlar için uyuşturucu etkisi gösteren bu ilacın, güncel olarak özellikle sağlık çalışanları tarafından kullanıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Propofolun günümüzde en sık başvuru yapılan anestezi yöntemi olarak öne çıktığını, fakat yan etkileri sebebiyle yavaş yavaş farklı ilaçlara geçiş yapıldığını söyledi. Çok hızlı şekilde etki gösteren ve beyinle sinir sistemi üzerinde uyuşma / yavaşlama etkisi yaratan söz konusu ilacın 1980'den beri Türkiye'de kullanılmakta olduğunu, genel anestezinin başlaması ve sürdürülebilmesi için kullanıldığını, bunun yanı sıra uyutma ve sakinleştirmede de etkisi bulunduğunu ve damardan kullanıldığını anlattı.

Düşük dozlarda kullanıldığı takdirde iz bırakmayacak bir şekilde mutluluk hissiyatı görülebildiğini anlatan Karabulut, uykusuzluk problemi çekenler için uyuşturucu etkili olduğunu söyledi. Propofol sonrasında kişinin uykudan uyandığı esnada kendini çok daha dinlenmiş ve enerjik hissettiğini, bu sebepten dolayı Türkiye'de özellikle sağlık çalışanları tarafından sıkça kullanıldığı tespit ettiklerini anlattı.

Fakat tek seferde doz aşımı olması durumunda beyindeki tüm solunum merkezini baskıladığını, solunum ve takibinde ise hemen kalp durması meydana geldiğini anlatarak, bu sebepten dolayı ölüm çok hızlı bir şekilde gelişmektedir dedi.