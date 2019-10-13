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Hızlı Kilo Vermenin Yolları - Kilo vermenin en hızlı yolu!

Hızlı kilo vermenin yolları bütün kadınlar tarafından merak edilir. Kadınlar bazı ipuçlarını hayatlarında uyguladıkları zaman daha hızlı yağ kaybı yaşayarak, istedikleri forma kısa zaman içinde girebilirler.

Sağlık 12.10.2019, 20:29 12.10.2019, 20:54 Emir Yılmaz
Hızlı Kilo Vermenin Yolları - Kilo vermenin en hızlı yolu!

Hızlı Kilo Vermenin Yolları

Hızlı kilo vermenin yolları bütün kadınlar tarafından merak edilir. Kadınlar bazı ipuçlarını hayatlarında uyguladıkları zaman daha hızlı yağ kaybı yaşayarak, istedikleri forma kısa zaman içinde girebilirler. Bu ipuçlarını uygularken istikrarlı olmak, sabırsız davranmamak ve çabuk pes etmemek önemlidir. Bu özelliklere sahip olmanız sizin hedeflerinize daha kolay ulaşmanızda yardımcı olacaktır. Fakat kilo vermede ipuçlarına geçmeden önce kalori açığının altını çizmekte fayda var.

Hızlı Kilo Vermede İlk Kural Kalori Açığı Oluşturmaktan Geçer

 Kilo vermek için hangi yöntemi uygulamaya karar vermiş olursanız olun, muhakkak kalori açığı oluşturduğunuzdan emin olmanız gerekir. Peki hızlı kilo vermenin altın kuralları listesinde bir numarada yer alan kalori açığı nedir? Kalori açığı bir kişinin aldığı kaloriden daha fazlasını çeşitli yöntemlerle yakması anlamına gelmektedir. Yağ kaybı ancak bu sayede gerçekleşebilmektedir.

Kaloriyi Almak Çok Kolay, Yakmak ise Oldukça Zordur

Kalori açığını bir örnekle anlatmak gerekirse; bir kek yediğinizi düşünün. Kekin kalorisi 500 kcal olsun. Kilo almamanız için bu 500 kaloriyi yakmanız gerekir. Bir keki birkaç dakikada yiyerek 500 kaloriyi mideye indirmek çok kolaydır fakat ne yazık ki bu 500 kaloriyi yakmak için saatlerinizi harcamanız gerekebilir. Merdiven çıkma, ip atlama, koşma ve ağırlık antremanı yapmak en çabuk kalori yakan egzersizler arasında yer almaktadır.

Hızlı Kilo Vermek için Hızlı Hareket Gerek!

Hızlı kilo vermenin yolları nelerdir diye merak eden kişiler yaşam tarzlarını aktifleştirmelidirler. Bunun için bir spor salonuna yazılmak zorunda değilsiniz. Günlük hayatınıza ekleyebileceğiniz oldukça kolay bazı noktalar bulunur:

  • Her yere arabayla gitmeyin.
  • Arabayı biraz daha uzağa park edin.
  • Asansör kullanmak yerine merdiven kullanın.
  • Otobüs durağında birkaç durak erkenden inin.
  • Sık oturmayın, ara ara ayağa kalkın ve hareket edin.
  • Oturarak çalışıyorsanız, oturduğunuz yerden de yapabileceğiniz egzersizlere göz atın.

Hızlı kilo vermenin yolları denenirken ilaç kullanmamaya özen gösterin. Bunun yerine kalori açığı oluşturun ve yağ yakımını egzersizler ile destekleyin. Bu sayede zamanla kilo vereceksiniz.

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