Son Dakika
Yemen’deki saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti
Çeşme’de gezi teknelerinden zafer turu
Yüz nakli heyecanı saran Leyla, öğretmen olmak istiyor
Rusya’dan İdlib’de ateşkes kararı
Bombalardan kaçan binlerce Suriyeli sınıra dayandı
İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta zeytinlik satın aldı
Sakaryalı Afra Adıyaman, Avrupa Şampiyonu oldu
Tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
UEFA Avrupa Ligi’nde Türk takımlarının grupları belli oldu
Taksim Meydanı’nda ’Zafer Haftası Sergisi’ açıldı

İnsan ömrünü uzatacağı iddia edildi

Son yapılan bilimsel çalışmalara göre düşük miktarda karbonhidrat içeren ketojenik tip beslenmenin insan ömrünü artırabileceği iddia edildi.

Sağlık 30.08.2019, 14:33
İnsan ömrünü uzatacağı iddia edildi

Son yapılan bilimsel çalışmalara göre düşük miktarda karbonhidrat içeren ketojenik tip beslenmenin insan ömrünü artırabileceği iddia edildi.

Kök Hücre ve Eklem Tedavisi Uzmanı Dr. Yüksel Büküşoğlu, kök hücreler sayesinde vücudun kendi kendini yenileyebildiğini ve gençleştirebileceğine dikkat çekti.

Vücuttaki kök hücrelerin vücudu iyileştirme, onarma, tamir etme ve gençleştirme yeteneği oluşturduğunu ifade eden Dr. Yüksel Büküşoğlu, “Vücudumuzun sağlıklı, genç ve işlevsel kalması doğrudan kök hücrelerimizin sayısı ve fonksiyonlarıyla ilgili. Buna göre, yaşlanmanın, yetişkin kök hücre fonksiyonlarında düşüş ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Son yapılan bilimsel çalışmalara dikkat çeken Dr. Büküşoğlu, karbonhidrat alımını sınırlayan, düşük miktarda karbonhidrat içeren ketojenik tip beslenmenin vücuttaki kök hücre fonksiyonlarını ve sayısını arttırdığını dolayısıyla da insan ömrünü artırabileceğini ifade etti.

ORUÇ TUTMAK OLUMLU ETKİLİYOR

Oruç tutmanın kök hücre fonksiyonlarını olumlu etkilediğini belirten Dr. Büküşoğlu, “Oruç tutmanın vücutta enerji için yağların yakılmasına, yani ketojenik bir duruma yol açtığı ve bu durumunda kök hücre fonksiyonları üzerine olumlu bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

Dr. Yüksel Büküşoğlu, kök hücre tedavisinin en çok diz ve kalça eklem kireçlenmesi, kıkırdak hasarı, eklem yaralanması, menisküs, ligament ve bağ yırtılması, tendon hasarı, spor yaralanmaları gibi problemlerin yanında estetik amaçla da sıklıkla kullanıldığını söyledi.

(İHA)
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@