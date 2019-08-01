İşte Tok Tutan 8 Besin

Özlük, diyetlerde uzun süre tok tutacak besinleri tüketmek diyet yapanları hem daha zinde hissettireceğini, aynı zamanda kilo vermelerine de yardımcı olacağını söyledi. Kilo verirken tok tutan 8 besin hakkında bilgi veren Özlük; "İlk besinimiz badem. Enerji ve besin öğesi değerleri oldukça yüksek olan badem; karbonhidrat, protein, doymamış yağ, lif, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, çinko, A, B, C ve E vitamini içerir. İçeriğinde bulunan yağlar tok tutar ama yenilen miktara dikkat edilmelidir. İkinci besinimiz yumurta, Yumurta, anne sütünden sonra en kaliteli protein. A vitamini ve bazı B vitaminleri bakımından zengin bir yiyecek olan yumurtada demir, fosfor, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi mineraller bulunur. Yumurtanın sarısı E vitamini içerir ve yağlı yapısıyla uzun süre tok tutar. Üçüncü besinimiz peynir. Sabah doğru besinlerle güne başlamak önemli. Peynir, kahvaltı için iyi bir protein kaynağı. Aynı zamanda kalsiyum fosfor ve B12 açısından da zengin. Dengeli karbonhidrat ve proteinin özelliği sayesinde sabah kahvaltılarında veya ara öğünlerde tok tutan iyi bir seçenek. Dördüncü besinimiz yulaf ezmesi. Yulaf, diğer tahıllara göre daha yüksek oranda çözünür posa içerir. Kan şekerini ve mide-bağırsak fonksiyonlarını düzenleyici etkisi vardır. Aynı zamanda önemli anti-oksidanlardan selenyum kaynağıdır. İster sütle, ister yoğurtla karıştırıp içine kuru meyveler ekleyip tüketebilirsiniz. Beşinci besinimiz süt ve yoğur. Süt ve yoğurt, protein, kalsiyum, fosfor, riboflavin ve B12 vitamini olmak üzere birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir. Özellikle bel çevresindeki yağlanmanın en büyük düşmanlarından biri olan yoğurt, içeriğindeki probiyotik bakterilerle bağırsaklara da dosttur, sindirim sistemini rahatlatır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda kalsiyum içeriğiyle vücuttaki fazla yağlarla savaşır. Süt, yoğurt gibi proteini yüksek, aynı zamanda dengeli karbonhidrat içeren besinler, uzun süre tok tutar" dedi.

"CHİA TOHUMU VE TAM BUĞDAY EKMEK BESLENMEDE ÖNEMLİ"

Diyetisyen Ece Özlük, Chia tohumu ve tam buğday ekmek beslenmede önemli olduğunu anlatarak, "Sonraki besinimiz chia tohumu. Chia tohumları hayatımıza son yıllarda girse de artık birçok kişi tarafından kullanılıyor. Vitamin ve mineral yönünden de kıymetli. Su veya süt ile birleştiğinde şişen ve jelleşen yapısı sayesinde daha uzun süre tokluk hissi sağlamaya yardımcı oluyor. Yedinci besinimiz tam buğday ekmek. Eskiden zayıflama diyetlerinin baş düşmanı olarak gösterilen ekmek artık sofralarımızda hak ettiği değeri görerek baş sıraya oturdu. Özellikle tam tahıllı ekmekler içerdikleri yoğun lif ve kepek nedeniyle uzun süre tok tutma özelliğine sahip. Aynı zamanda B grubu vitaminlerce de zengin olan sofraların olmazsa olmazı ekmeği sofranızdan eksik etmeyin. Sekizinci besinimiz kurubaklagiller. Bitkisel protein kaynağı olan kurubaklagiller yoğun lif içerikleri ve düşük glisemik indeksleri ile zayıflama diyetlerinin olmazsa olmazları arasındadır. Haftada en az 1 kere yenilmesi gereken kurubaklagiller hem tok tutarlar hem de yüksek kolesterolü ve insülin direnci olan bireylerde fayda sağlarlar" diye belirtti.

(İHA)