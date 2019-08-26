Kaliteli proteinin sırrı her gün 2 bardak süt!

Vücutta yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan protein; vücuttaki yağları yakmaya yardımcı olurken hem enerji veriyor hem de kas oluşumunu destekliyor. Birçok yaşamsal faaliyette önemli rolü olan proteinin kalitesi ve kaynağı da önem taşıyor. Uzmanlar, vücudun güçlü ve sağlıklı kalabilmesi için en yüksek protein kaynaklarından biri olan sütün her gün tüketilmesinin önemine dikkat çekiyor.

HER GÜN DÜZENLİ SÜT

Sağlıklı yaşam için gereken ve özellikle çocukların büyüme kaynağı olan, yetişkinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini düzenli almanın önemini vurgulayan uzmanlar, her gün düzenli süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Baş konu hakkında yaptığı açıklamada; “Beslenme düzenimizde önemli protein kaynağı süttür. 1 litre süt 32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamakta, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlamakta, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olmaktadır” dedi.

ÇOCUK GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ

Prof. Dr. Baş, özellikle çocukların fiziksel ve beyinsel gelişiminde proteinin önemine dikkat çekerek, “Yüksek kalitede, gerçek protein içeren sütün her gün tüketilmesi gerekir. Sütte bulunan proteinler diğer yiyeceklerde bulunan proteinlerden daha yüksek kalitededir. Vücudumuz sütteki proteininin tamamına yakınını sindirmektedir. Bu nedenle süt en sağlıklı protein kaynağı olan gıdaların başında gelir” şeklinde konuştu.

Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Baş sütün toplumda yalnızca kalsiyum kaynağı gibi görüldüğünü, ancak son dönemde yapılan araştırmalarda, farklı hastalıkların kontrolünde de önemli etkilerinin ortaya çıktığını belirterek şu bilgileri verdi: “Süt aynı zamanda fosfor, magnezyum, çinko ve selenyum gibi diğer birçok minerali içinde barındırmaktadır. Son 20 yılda, süt ürünleri proteinleri üzerine araştırmalar artmıştır. Bugün biliyoruz ki, süt ürünleri proteinlerinin hipertansiyon, dislipidemi ve hipertansiyon üzerine direk pozitif etkileri bulunmaktadır. Süt ürünleri proteinleri aynı zamanda yağsız vücut kitlesini artırma ve obeziteyi azaltma aracılığıyla dolaylı yoldan metabolik sağlığı iyileştirmektedir."