Kalp Sağlığına Özellikle Yaz Aylarında Çok Dikkat Edilmesi Gerekiyor!

Kalp rahatsızlıklarının aşırı sıcak havalarda normal zamanlara kıyasla daha fazla arttığını aktaran Kardiyoloji Uzmanı Önder Akçi, hava sıcaklıklarında meydana gelen artışla beraber vücudun bu söz konusu artışı dengeye bindirebilmesi için terleme yolunun kullanıldığını belirtti. Cilt damarlarına giden kan ise normal günlere kıyasla oldukça artış göstermiş bir şekilde yayılır. Bu da direkt olarak kalbin iş yükünde artış meydana getirir diyen Akçi, kalp hızında yani nabızda artışta ve kan basıncında düşüşe sebebiyet verdiğini söyledi.

Önceden ritim bozukluğu olanların şikayetlerinde özellikle yaz aylarında ciddi artışlar gördüklerini ifade eden Akçi, sıklıkla çarpıntı atakları, düzensiz ritim hissi ve anlık tekleme - duraklama hissi gibi birçok hissiyat meydana geldiğini belirtti.

Su Çok Önemli

Sıcak havalarda kalp sağlığını korumak adına birtakım önerilerde bulunan Akçi, en önemli şeyin su olduğunu belirtti. Günde en az 2 ila 2.5 litre arasında su tüketmek, kalp rahatsızlıklarına karşı yaz aylarında alınabilecek en iyi önlem dedi.

Sıcağa direkt olarak maruz kalmaktan olabildiğince kaçınılması gerektiğini de sözlerine ekleyerek açıklamalarına devam eden Akçi, öğle vakitlerinde kesinlikle güneşe çıkılmaması gerektiğini, yürüyüş için ya sabah erken saatlerin ya da akşam saatlerinin tercih edilmesini söyledi.

Yaz aylarında ağır gıdalardan olabildiğince kaçınmak gerektiğini de sözlerine ekleyen Akçi, akşam geç saatte yemek yemeyi kesmek gerektiğini, en geç 19 - 19.30 civarında yemek durumlarının son bulmasının mantıklı olacağını söyledi.

Bunun yanı sıra alkol başta olmak üzere, çay, kahve gibi nabzı hızlandırıp, su miktarını azaltan içeceklerden de uzak durulması gerektiğini belirten Akçi, kalp hastalığı olanların rahatsızlığı olsa da olmasa da mutlaka yaz aylarında doktora başvurması gerektiğinin altını çizerek, ilaç düzenlemelerini yaptırmalarını söyledi.