"Kendi kendine meme muayenesi aile hekimlerince öğretiliyor"
- İSTAHED Bilim Komisyonu Üyesi Sibel Baktır Altuntaş: - "Ülkemizde aile hekimlerince 20 yaşından büyük tüm kadınlara kendi kendine meme muayenesini nasıl yapacakları bilgisi verilip, öğretilmektedir"
İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Sibel Baktır Altuntaş, Türkiye'de aile hekimlerince 20 yaşından büyük tüm kadınlara kendi kendine meme muayenesini nasıl yapacağının öğretildiğini belirtti.
Altuntaş, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınlarda tüm kanserlerin yüzde 23'ünü, kansere bağlı ölüm nedenlerinin yüzde 14'ünü oluşturan meme kanserinin, tarama testleri ile erken dönemde yakalandığını ve tedavi edilebildiğini anlattı.
Meme kanserinin erken dönemde genellikle belirti vermediğine değinen Altuntaş, şu bilgileri verdi:
Altuntaş, Türkiye'de tarama mamografisinin 40-69 yaş arası tüm kadınlara 2 yılda bir yapılmasına karar verildiğini aktarırken, sadece kanser erken tanısı için gerekli testleri ve muayeneleri yapmak için kurulan KETEM'lerin ücretsiz olarak meme, rahim ağzı ve kolon kanseri taramaları yaptığını hatırlattı.
Erken tanının tedavi ve iyileşme şansını artırdığının altını çizen Altuntaş, şunları kaydetti:
"Ülkemizde toplum tabanlı meme kanseri taramasının kadınların yüzde 70'ine ulaşması, kansere bağlı ölümlerin oranını düşürmeye yardımcı olacaktır. Unutulmamalıdır ki erken tanı hayat kurtarıcıdır. Meme kanseri tanısını erken dönemde alan bir kadın, tedavi şansı olan bir kadındır."
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