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Günün özeti - 26-09-2019

KKTC Başbakanı Tatar’dan İstanbul’daki deprem dolayısı geçmiş olsun mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, İstanbul’da meydana gelen deprem dolayısı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a geçmiş olsun mesajı iletti.

Sağlık 26.09.2019, 18:49
KKTC Başbakanı Tatar’dan İstanbul’daki deprem dolayısı geçmiş olsun mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, İstanbul’da meydana gelen deprem dolayısı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a geçmiş olsun mesajı iletti.

KKTC Başbakaın Ersin Tatar, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a geçmiş olsun mesajı gönderdi. KKTC Başbakanlığından verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar, mesajında, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve endişeye yol açan depremi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu doğal afet olayının herhangi bir can kaybı olmadan ve az bir hasarla atlatılmış olması, Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını acısı bilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının da en büyük tesellisi olmuştur. Bu vesileyle, şahsım ve hükümetim adına, değerli şahsınızda, özelde İstanbullulara, genelde tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletir, yaralılara acil şifalar temennisi ile saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

(İHA)
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