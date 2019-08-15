KOAH ve astım hastalarına nefes aldıracak öneriler 

KOAH VE ASTIM HASTALARI YAZIN NELERE DİKKAT ETMELİ? TATİLDE NERELERİ TERCİH ETMELİ?

Yüksek sıcak ve nem oranlarının KOAH ve astım şikayetlerini artırdığına dikkat çeken TÜSAD KOAH Çalışma Grubu, hastaların yaz mevsimini rahat geçirmeleri için tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Öztürk, “KOAH ve astım hastaları aşırı sıcak havaya maruz kalmaktan kaçınmalı. Tatilde ise havası temiz yerleri tercih etmeli” diyerek, bu mevsimde gidilebilecek şehir önerilerini paylaştı.

Türkiye Temmuz ve Ağustos aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava değerleriyle kavrulurken, KOAH ve astım hastaları da sıcak ve nemden olumsuz etkileniyor. Hava kirliliğinin yanı sıra artan sıcaklık ve yüksek nem oranı, alt solunum yollarının kronik hastalıklarından olan astım ve KOAH hastaları için rahatsız edici etkilere yol açarak yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) KOAH Çalışma Grubu, artan şikayetler üzerine KOAH ve astım hastalarının yaz mevsimini rahat geçirebilmeleri ve keyifli bir tatil yapmaları için önemli tavsiyeler hazırladı.

TATİLDE NERELER TERCİH EDİLEBİLİR?

TÜSAD KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Can Öztürk tarafından yapılan açıklamada, “Hem KOAH hem de astım hastaları için solunan havanın özellikleri hastalığın seyrini belirlemede önem taşıyor” hatırlatması yapıldı. Hava kirliliğinin her iki hastalıkta da sigarayı bırakmış hastalarda dahi nefes darlığı, öksürük, tıkanıklık hissi gibi belirtilerin artmasına ve tedavi değiştirme ihtiyacı duyulan atakların gelişmesine neden olabildiğini belirten Prof. Dr. Öztürk, bu durumda tatil için tercih edilebilecek alternatifleri paylaştı:

- Marmara ve Ege Bölgesi’nde hava kirliliğinin diğer illere göre daha az olduğu bildirilen illerden Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Karadeniz Bölgesi’nde ise Kastamonu, Sinop, Artvin, Rize KOAH ve astım hastaları tarafından tatil için tercih edilebilir.

- Ayrıca deniz kenarında yer almasa da hem temiz havası hem de doğal ve tarihi güzellikleriyle İç Anadolu Bölgesi’nde Eskişehir, Nevşehir ve Kırşehir, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Van ve Tunceli KOAH ve astım hastaları tarafından seçilebilecek alternatif rotalar arasında yer alıyor.

HASTALAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Hava kirliliğinin yanı sıra havadaki nem oranın da önem taşıdığına dikkat çeken Öztürk, “Yaz mevsiminde KOAH ve astım hastaları aşırı sıcağa maruz kalmamalı. Bu hastalar 30 derecenin üzerinde seyreden sıcakta ve nemin yüzde 60’ı aştığı günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmamalı” uyarısı yaptı. Prof. Dr. Öztürk, KOAH ve astım hastalarının seyahatlerini rahat ve sorunsuz geçirmesi içinse şu önerilerde bulundu:

- KOAH ve astım hastaları oksijen oranı düştüğü için yüksek irtifaya çıkmaktan kaçınmalı.

- Polen alerjisi olan astım hastaları tatil için polen mevsiminin geçmesini beklemeli.

- Otelde kalacak hastalar rutubetsiz, duvarlarında küf olmayan, zemini halı olmayan ve daha önce sigara içilmemiş odaları tercih etmeli.

- KOAH ve astım hastaları nerede olurlarsa olsunlar sıcak ve yüksek nemli günlerde saat 12:00 -17:00 arası dışarıda bulunmayıp iç ortamları tercih etmeli.

- Sıcağın ve nemin yüksek olduğu günlerde bol sıvı ve su içilmeli.

- Aşırı sıcak ve nemli günlerde uzun yürüyüşler gibi ağır efordan sakınmalı.

- Klimalı ortamlarda çok uzun süre kalmamalı.

- Günlük ilaçlarını düzenli kullanmalı ve kurtarıcı ilaçlarını yanlarında bulundurmalı.