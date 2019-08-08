Kurban kesimi uzman kasaplar tarafından yapılmalı

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, kesim sırasında yaşanabilecek olası kazalara karşı tavsiyelerde bulundu.

Kesimi uzman kasaplar yapmalı

Kesim sırasında yaşanacak olası kazaların önüne geçmek için işin uzmanlarından yardım alınması gerektiğini ve özellikle büyükbaş hayvanların kesiminin kasaplar tarafından yapılması gerektiğini kaydeden Rüştü Uçan, “İş güvenliğinin en önemli unsurlarından biri işi, o işi uzman olan kişiye yaptırmaktır. Özellikle büyükbaş hayvan kesimini kasaplara yaptırmak kaza sayısını önemli oranda azaltacaktır. Aletler keskin ve temiz olmalı, kesim sırasında kullanacağınız kesici aletler tam olmalıdır. Bu aletler her sene bilenmelidir. Ayrıca olası el kesilmelerine karşı, çelik örgülü ve bilekten kemerli kasap eldivenlerinin kullanılması gerekir” uyarısında bulundu.

Bıçaklar antiseptikle yıkanmalı

Kesim sırasında kullanılan aletlerin hijyen olması gerektiğini de vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Kesimde kullanılacak bıçakların ve tüm kesici aletlerin antiseptikle yıkanması ve temizlenmesi gerekir. En azından alkol veya kolonya ile silinmelidir. Aletler ne fazla aşırı keskin ne de fazla kör olmalıdır. Çok keskin olduğunda yaralanmalar daha ağır şekilde sonuçlanabilmektedir. Aletlerin keskin olmaması sebebiyle kurban eziyet çekmektedir” dedi.

1 metrelik mesafe korunmalı

Kurban kesimi sırasında çevre güvenliğinin de önemli olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Kurban kesimi sırasında yakındaki kişilerle arada en az 1 metre mesafe olması gerekmektedir. Herhangi bir kazayı önlemek açısından bu mesafe önemlidir. Kurbanın can havli ile sıçramaları da başka bir risk olup, kurban çok iyi bağlanmalıdır” dedi.

Kurbanlık hayvan veteriner kontrolünden geçmiş olmal

Kurbanlık alırken veteriner kontrolünden geçmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Çünkü hayvanlardan direkt kişilere geçen bulaşıcı hastalıklar bulunmaktadır. Kontrollü hayvan alarak bunu önlemiş olursunuz. Kulaklarındaki kontrol işaretleri bunu sağlar. Belediyelerce belirlenen alanları kullanın. Belediyeler hijyen kurallarına azami özen göstermektedir. Gerek kesim sırasında gerekse kesim sonrası hijyen kurallarına uyulmalıdır” diye konuştu.

Kurban derisinin yaralamadan çıkarılmasını ve kaya tuzuyla ovularak saklanması gerektiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Ekonomiye katkı sağlamak adına bu işlem önem arz etmektedir. Dolayısı ile hem ekonomik, hem de güvenlik nedeniyle bu iş için de uzman kişilerin bulunması faydalı olacaktır” dedi.

Plastik kaplar zehir saçıyor

Kurban etlerinin saklanmasında bazı noktalara değinen Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tekstil Kimya Mühendisi Mustafa Cüneyt Gezen ise kurban etlerinin saklanmasında kesinlikle plastik kap kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Plastiklerin içinde bulunan kimyasalların, gıda ile temas ettiğinde gıdaya geçtiğini kaydeden Gezen, “Bu kimyasallara örnek olarak Bisfenol A, PCB, PBB ve PBDE’ler verilebilir. Bunların gıdaya geçişleri sıcaklığın etkisiyle olmaktadır. Sıcaklık arttıkça, zararlı maddelerin yiyeceğe geçişi daha kolay olur. Üstelik bunlar vücudumuzda pseudo östrojen yani östrojen mimik şeklinde metabolize olmaktadır. Bunun sonucunda erkeklerde ve kadınlarda kısırlığa, kadınlarda göğüs kanserlerine ve nöropsikolojik rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bu yüzden yağlı ve sıcak gıdaların, plastik kaplarda saklanması daha zararlıdır” dedi.

Kurban etini sıcakken poşete koymayın

Kurban Bayramı’nda kesilen kurban etlerinin, dışarıda hiç dinlendirilmeden sıcak sıcak plastik poşetlere konularak paylaşılmasının da sakıncalı olduğunu belirten Mustafa Cüneyt Gezen, tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Plastikte bulunan zehirli kimyasallar, sıcağın etkisiyle kurban etine bulaşmakta buradan da insanlara geçmektedir. Dolayısıyla kurban etlerini belirli bir süre soğumaya bıraktıktan sonra poşetler ile taşıyınız. Sızıntı yapmayacak, kalın poşetler kullanınız. Poşete koymadan tepsiler vasıtası ile taşınması daha uygundur. Bu süre zarfında etler soğur ve bakteri üretmesi durumu azalır. Soğuduktan sonra dağıtılacak etler poşetlenmelidir.”

Etler yağlı kâğıda sarılmalı

Plastiklerin içinde bulunan karsinojen kimyasalların yiyecekle temasının, insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli olduğunu vurgulayan Gezen, “Bu tür bulaşmaları engellemek amacıyla kurban etinin önce yağlı kâğıda sarılması ve daha sonra poşetlenmesi doğru olacaktır. Poşetlerin ağzını da açık tutmakta yarar olacaktır. Ayrıca kurban etinin soğuk zincire dâhil edilerek, sağlıklı bir şekilde saklanması tavsiye edilir” dedi.