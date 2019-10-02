Dünyanın en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan MSD Türkiye’nin yeni Sağlık Politikaları Direktörü Yasemin Erkut oldu.

Kariyerine 2004 yılında, Ankara’da, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nde Ticaret Asistanı olarak başlayan Erkut, son olarak 2014 yılından bugüne, Mey/Diageo şirketinde Kurumsal İlişkiler Departman Yöneticisi olarak görev yaptı. Yasemin Erkut, 15 yılı aşkın süredir hem kamuda hem de kurumsal şirketlerde elde ettiği kamu iletişimi stratejileri deneyiminin yanı sıra, kurucu üyesi olduğu Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği’nin 2017 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Lise öğrenimini burslu olarak Norveç’te bulunan Red Cross Nordic United World College’da tamamlayan Yasemin, lisans derecesini Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi dallarında burslu olarak ABD’de Mount Holyoke College’dan almıştır. 2002 yılında Washington’da American University’de Uluslararası Ticaret eğitimini tamamlarken ABD Temsilciler Meclisi’nde çalışmıştır.

MSD Hakkında

125 yılı aşkın süredir güçlü portfoyü ile en zorlu hastalıklara karşı mücadele eden Dünya’nın en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan MSD, yaşam için keşfetme felsefesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Merck olarak bilinen MSD, reçeteli ilaçlar, aşılar, biyolojik tedaviler ve hayvan sağlığı da dâhil geniş bir yelpazede sahip olduğu portföyü ile 140 ülkede yenilikçi sağlık çözümleri sunmak üzere faaliyet göstermektedir. MSD, sağlığa erişimi artırmaya yönelik kararlılığını, gelişmiş kural, program ve işbirlikleri uygulamaları ile ortaya koymaktadır.