Okullar açılıyor, çocukların sağlığına dikkat!

Okulların açılmasına, milyonlarca öğrencinin ders başı yapmasına sayılı günler kala, Dr. Buğra Buyrukçu, beslenme ve dikkat eksikliği konusunda ailelere önemli uyarılarda bulundu.

9 Eylül Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar için ders zili çalıyor, milyonlarca öğrenci okula gitmeye hazırlanıyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu yeni eğitim yılının başlamasına az bir süre kala ailelere uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Okul çağı çocuklarının bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini aynı anda ve çok hızlı yaşadıklarını söyleyen Dr. Buyrukçu, “Dolayısıyla bu dönemdeki davranış biçimleri, ne yiyip içtikleri, nasıl yaşadıkları çok önemli” dedi.

ÇOCUKLARA DİKKAT

Okul çağı çocuklarında sıkça görülen sorunların başında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile yetersiz beslenme geldiğine işaret eden Dr. Buğra Buyrukçu, şöyle devam etti:

“Öğrencilerde dikkat eksikliği öğrenme güçlüne neden olmaktadır. Bu da çocuğun akademik başarısı ve ruh sağlığını etkilemektedir. Öğrenme güçlü tespit edildiğinde ise zorunlu değilse ilaç kullanılmamalı, uzman hekim gözetiminde doğal yollar ve bitkisel takviyelerle tedavi edilmelidir. Yine okul çağı çocuklarında beslenme yetersizliği çocuğun gelişimi önündeki en büyük engellerden biridir. 5-18 yaş arasındaki çocukların enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarının biz yetişkinlerden daha yüksek olduğu da unutulmamalıdır.”

EN İYİ KAHVALTI

Öğrencilerin derslere odaklanabilmesi için öncelikle çok iyi kahvaltı yapmalarının şart olduğunu vurgulayan Dr. Buyrukçu, “En iyi kahvaltı ise süt ve yumurta gibi protein değeri yüksek besinlerin olduğu kahvaltıdır. Vitamin ve mineral dengesini sağlamak için taze sıkılmış meyve suyu, mevsime uygunsa domates, salatalık ve koyu yapraklı yeşillikler, karbonhidrat ihtiyacı için tam buğday veya çavdar ekmeği tercih edilebilir. Kızartma, poğaca ve simit gibi unlu mamüller, asitli içeceklerden uzak durulmalı, teneffüs araları için çantasına mutlaka vitamin içeriği yüksek muz, incir, kuru kayısı gibi meyveler, sağlıklı yağ asitlerini içeren kavrulmamış çiğ badem, çiğ fındık, ceviz gibi kuruyemişler konulmalıdır. Öğle yemeğinde ise fast food asla tercih edilmemeli, yerine ızgara köfte ya da haşlama tavuklu sandviç ve ayran veya tam buğday ekmeği ile yapılmış peynirli domatesli sandviç ve süt gibi sağlıklı öğün alternatifleri tercih edilmelidir” dedi.