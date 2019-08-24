Okullarda Bir Dönem Kapanıyor: Bu Gıdaların Satışı Yasaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan tüm resmi ve özel okulların kantinleri, kafeteryaları, büfeleri, çay salonları gibi alanlarda satışı gerçekleşecek olan hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosu bulunma zorunluluğu geliyor. 16 Eylül 2019'da söz konusu uygulama başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca şehirlere gönderilen yazıyla birlikte okullar bilgilendirildi..

Söz konusu yazıda "Okul Gıdası" logosunun amacının, çocukların daha güvenilir bir şekilde dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak olduğu belirtiliyor. Okul çağı çocuklarının daha bilinçli gıda tüketme noktasında bilgi sahibi olmalarının önünü açacak olan söz konusu logo çalışması aynı zamanda kantinciler açısından da satışı yapılacak olan ürünlerin belirlenmesinde daha kolaylık sağlayacağı vurgulandı.

Bilgi notunda, Okul Gıdası logosunun, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İşletme Kayıt/ Onay belgesi sahibi olan gıda işletmecilerinin, Okul Sağlığı Bilim Kurulu tarafından oluşturulan kriterlere uygun şekilde üretimi yapılan hazır ambalajlı gıdalarda hiçbir başvuru olmadan direkt kullanılabileceği de duyruldu.

Satılamayacaklar Şu Şekilde Sıralanıyor:

Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi.

Kızartmalar, cipsler, gevrek çerezler. Tüm çikolata türleri (ayrı satılan veya ürünlere eklenmiş, damla çikolata, sürülebilir çikolata ve çikolata kaplanmış olanlar dâhil), gofretler. Tüm şeker ve şekerleme türleri. Guarana, guarana özü eklenmiş kafein içeren ürünler. Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar. Hamurlu, şerbetli tatlılar. Tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler.