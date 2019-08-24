Son Dakika
Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı
Erdoğan: Biz de onları kapının önüne koyarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
Putin talimat verdi ’’Hazır olun’’
"Ders almayanlar varsa onlara da cevap vermekten çekinmeyeceğiz"
Şırnak’ta şehit sayısı 3’e çıktı
Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak
“CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur”
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos

Okullarda Bir Dönem Kapanıyor: Bu Gıdaların Satışı Yasaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim - öğretim yılında bir dönemi kapatıyor. Artık okul kantinlerinde kola tarzında gazlı içecekler ve cips tarzındaki hazır yiyecekler hiçbir şekilde satılamayacak. "Okul Gıdası" bandrolü olması gerekecek.

Sağlık 24.08.2019, 14:48 Billdrt
Okullarda Bir Dönem Kapanıyor: Bu Gıdaların Satışı Yasaklandı
banner63

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan tüm resmi ve özel okulların kantinleri, kafeteryaları, büfeleri, çay salonları gibi alanlarda satışı gerçekleşecek olan hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosu bulunma zorunluluğu geliyor. 16 Eylül 2019'da söz konusu uygulama başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca şehirlere gönderilen yazıyla birlikte okullar bilgilendirildi..

Söz konusu yazıda "Okul Gıdası" logosunun amacının, çocukların daha güvenilir bir şekilde dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak olduğu belirtiliyor. Okul çağı çocuklarının daha bilinçli gıda tüketme noktasında bilgi sahibi olmalarının önünü açacak olan söz konusu logo çalışması aynı zamanda kantinciler açısından da satışı yapılacak olan ürünlerin belirlenmesinde daha kolaylık sağlayacağı vurgulandı.

Bilgi notunda, Okul Gıdası logosunun, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İşletme Kayıt/ Onay belgesi sahibi olan gıda işletmecilerinin, Okul Sağlığı Bilim Kurulu tarafından oluşturulan kriterlere uygun şekilde üretimi yapılan hazır ambalajlı gıdalarda hiçbir başvuru olmadan direkt kullanılabileceği de duyruldu. 

Satılamayacaklar Şu Şekilde Sıralanıyor:

Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi.

 Kızartmalar, cipsler, gevrek çerezler. Tüm çikolata türleri (ayrı satılan veya ürünlere eklenmiş, damla çikolata, sürülebilir çikolata ve çikolata kaplanmış olanlar dâhil), gofretler. Tüm şeker ve şekerleme türleri. Guarana, guarana özü eklenmiş kafein içeren ürünler. Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar. Hamurlu, şerbetli tatlılar. Tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler.

Yorumlar (0)
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
İmsak 04:30
Güneş 06:01
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:41
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Trabzonspor 1 1
10. Kasımpaşa 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 1 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 4
2. Fatih Karagümrük 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 2 1
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 3 4
10. Chelsea 3 4
11. Burnley 2 3
12. Aston Villa 3 3
13. Norwich City 3 3
14. Leicester City 2 2
15. Wolverhampton 2 2
16. Crystal Palace 2 1
17. West Ham 2 1
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Levante 2 3
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Getafe 1 0
18. Leganés 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@