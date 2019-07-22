Özcan Köknel Kimdir - Özcan Köknel Kitapları - Özcan Köknel Haberleri

Türkiye’nin en önemli psikiyatri profesörlerinden biri olan Özcan Köknel, 91 yıllık hayatında sayısız çalışmaya imza atmış ve ruh sağlığı ve ruh bilimi alanında hocaların hocası olarak anılmaya başlamıştır. Türk insanının ve Türk toplumunun psikolojisi hakkında çok önemli tespitleri bulunan Prof. Dr. Özcan Köknel, geçtiğimiz günlerde yeni bir kitap daha yayınlayarak başarılı bir çalışmaya daha imza atmıştır.

Bilgenin Aynası adıyla yayımlanan kitapta, Türk toplumunun ruh durumuna yönelik çok çarpıcı tespitler bulunmaktadır. Özcan Köknel’in kendi hayatından kesitler sunulan kitapta aynı zamanda Köknel tarafından Türk toplumunun ruhsal durumuna ilişkin çok çarpıcı tespitler bulunmaktadır. Türk toplumunun melankoliden ve acıdan beslendiğini vurgulayan Köknel, aynı zamanda Türk aile tipleri hakkında da önemli tespitler yapmıştır.

Başarılı Psikiyatr Özcan Köknel'in Yeni Kitabı Yayınlandı!

Hocaların hocası lakabıyla anılan Prof. Dr. Özcan Köknel , yakın tarihimizin yaşayan en önemli bilim insanlarından biridir. Özellikle psikiyatri alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Özcan Köknel, dünya çapında da önemli başarılara imza atmıştır.

91 yaşındaki Özcan Köknel, yayımladığı son kitabında okuyucularına ve öğrencilerine sadece bilimsel bir çalışma değil aynı zamanda kendi hayat hikâyesinde yer alan birçok önemli olayı da aktarmaktadır. Bu yönüyle otobiyografik bir özellik taşıyan Bilgenin Aynası kitabı herkes tarafından rahatlıkla okunabilir bir kitaptır.

Özcan Köknel Kimdir?

1928 yılında İstanbul’da öğretmen bir ailede dünyaya gelen Özcan Köknel’in adını, dönemin Milli Eğitim Bakanı ve ünlü şair Can Yücel’in babası Hasan Ali Yücel vermiştir. Öğretmenlikten sonra bankacılığı seçen aile bu dönemden sonra Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde yaşama fırsatı bulmuştur.

Özcan Köknel, ilk ve ortaokulu Türkiye’nin farklı şehirlerinde tamamladıktan sonra lise öğrenimi için İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni tercih etmiştir. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine giren Özcan Köknel, 1952 yılında buradan mezun olmuştur.

1952 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede psikiyatri alanında uzmanlık eğitimine başlamış ve 1958 yılında öğretim üyesi olarak İstanbul Tıp Fakültesine göreve başlamıştır. Uzun süre İtalya’nın başkenti Roma’da görev yapan Özcan Köknel, dünya çapında ses getiren birçok önemli çalışmasını burada yapmıştır.

1995 yılında emekliliğe ayrılan Özcan Köknel, İ stanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde uzun süre çalışmalarına devam etmiştir. Prof. Dr. Özcan Köknel’in bilim dünyası dışında halk arasında tanınmasına ve popülerleşmesine neden olan en büyük etken ise basit bir dille kaleme aldığı ve herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilen kitaplar kaleme almasıdır. Sayısız kitaba ve bilimsel çalışmaya imza atan Köknel, yayımladığı son kitabı Bilgenin Aynası adlı eseriyle yeniden tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştur. Türkiye’nin toplumsal ruh yapısı ve Türk aile tiplerine ilişkin çok önemli tespitlerde bulunan Özcan Köknel, 91 yaşında aktif olarak kariyerine devam etmektedir.

Duayen Psikiyatristin Son Kitabı Yayımlandı!

Psikiyatri alanında Türkiye’de ve dünyada yaptığı çalışmalarla ilk sıralarda anılan Prof. Dr. Özcan Köknel, geçtiğimiz günlerde çok önemli bir çalışmaya daha imza attı. Bilgenin Aynası adlı kitabında, Türkiye’nin ruh bilimi alanındaki gelişimi ve Türk ruh sağlığı hakkında önemli bilgilere yer veren Özcan Köknel, Türkiye’nin ruh sağlığı tedavisinde batının bile önünde olduğunu belirtmiştir.

Türk aile yapısına ilişkin tespitlerde bulunan Özcan Köknel’e göre; Türkiye’de beş tip aile yapısı bulunmaktadır. Köknel’in kitabında yer alan bu aile tipleri arasında; ataerkil, erkek egemen, çelişkili, ilgisiz, dışlayan olarak açıklanan bu aile tipleri hakkında birçok önemli detayda okuyuculara aktarılmıştır. Türk toplumunun yapısına ilişkin çok önemli bir kaynak olan kitap aynı zamanda Prof. Dr. Özcan Köknel’in kendi hayatından da izler taşımaktadır.

Ruh sağlığı tedavisinde Türkiye’nin batıdan önde olduğuna vurgu yapan Özcan Köknel, Türkiye’de ilk psikiyatrik tedavilerin 1206 yılında başladığını ifade etmiştir. Takip eden yıllarda Osmanlı döneminde de çeşitli ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinin faaliyete başlamasının tüm dünyada örnek teşkil ettiği, Özcan Köknel’in son kitabında öne çıkan başlıklar arasında yer almaktadır.

Özcan Köknel: Melankolik bir milletiz acıdan besleniyoruz

Günümüzde psikiyatri alanında uygulanan birçok önemli tekniğin yine ilk defa Anadolu’da uygulandığını iddia eden Özcan Köknel, Avrupa’daki ve Türkiye’deki diğer pek çok çalışmasında da vurgulamıştır.

Türkiye’de Özcan Köknel’in popülerleşmesinde en büyük etkenlerden biri de yine 91 yıllık hayatı boyunca kaleme aldığı sayısız kitaptır. Kitaplarını bilimsel temellere dayandırarak hazırlayan ve okuyucuyu gereksiz bilimsel terimlerle sıkmayan Özcan Köknel, Türkiye’de psikiyatri alanında en çok bilinen ve takip edilen isimlerden biridir. Şuana kadar sayısız televizyon programına katılan ve konferansalar düzenleyen Özcan Köknel’in Bilginin Aynası kitabı uzun süre Türkiye’de birçok farklı disipline kaynak oluşturacak kitaplar arasında yer almaktadır.