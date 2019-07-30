Piknik Sepetiniz Dengeyle Dolsun

Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, yaz günlerinin vazgeçilmezi pikniklerde sağlık sorunları yaşamak istemeyenler için yeterli ve dengeli piknik sepetinin nasıl olması gerektiğini anlatıyor.

Sıcak yaz günleri bizi çoğu zaman bunaltsa da sevdiklerimizle birlikte, açık havada eğlenceli piknikler için eşsiz bir fırsattır. İster bahçede, ister yemyeşil bir ormanda olsun, açık havada yapılan piknikler herkesi mutlu eder. Gün boyunca, açık havada ve bol aktiviteyle geçen pikniklere hazırlanırken sepetler de çeşit çeşit yiyecekle dolar, taşar. Ancak doğanın tadını çıkarırken yeme içmenin dozunu kaçırıp sindirim sorunları yaşamak da mümkün. Peki, bu sorunlarla uğraşmamak için piknik sepetini hazırlarken ve besinleri pişirirken nelere dikkat edilmeli? İşte yanıtı…

Ayrılmaz ikili: Piknik ve mangal

Köfte, pirzola, bonfile, tavuk kanat, balık ve sucuk… Tüm bu lezzetler mangalda pişirildiğinde ve kalabalık piknik sofralarında birlikte yenildiğinde daha keyifli oluyor. Ancak mangalda pişirme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Örneğin pişirme sırasında, etten kömüre damlayan yağ ve su yağda eriyen bazı vitamin ve mineral kayıplarına neden olabilir. Yanan kömürden çıkan dumana maruz kalan etlerde kanserojen olan bazı zararlı bileşikler de oluşabilir. Bu nedenle etler ateşe çok yakın pişirilmemelidir. Etler küçük parçalar halinde hazırlanırsa hem pişme süresi kısalır hem de vitamin, mineral kayıpları ve zararlı bileşiklerin oluşumunu da azalır.

Sepetteki en büyük yeri taze meyve ve sebzelere ayırın

Taze meyve ve sebzelerin yerini önden ayırın. Mangalda pişen ana yemeğinizin yanında salatalara ve meyvelere yer verebilirsiniz. Patates, soğan, domates, biber ve patlıcan gibi yaz sebzelerini közleyerek nefis bir salata hazırlayabilirsiniz. Açık havanın etkisiyle gün içinde acıktığınızda sağlıklı bir atıştırmalık olarak taze meyveleri tüketebilirsiniz.

Yiyeceklerinizi buzdolabı dışında iki saatten fazla bırakmayın

Piknik alanlarında yiyecekleri, özellikle de buzdolabında saklanması gereken besinleri açıkta bırakmak zehirlenmelere de davetiye çıkarıyor. Yaz aylarında besin kaynaklı zehirlenmelerin çoğunun buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilemeyen besinlerden kaynaklandığı da biliniyor. Bu süre 2 saati aştığında besinlerde mikroorganizmalar üreyip çoğalabiliyor. Bu nedenle mangal için alınan etler, yoğurt, ayran gibi süt ürünleri, yumurta, mayonez veya benzeri diğer sosların mümkünse termal bir çantada veya buzlukta soğuk olarak saklanması gerekiyor.

Sepetinizden suyu eksik etmeyin

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında mutlaka en az 2-2.5 litre su içmelisiniz. Sıvı tüketiminizi artırmak için içinizi ferahlatacak limonata, taze sıkılmış meyve sularını veya maden sularını da tercih edebilirsiniz. Bol sıvı tüketimi terle kaybettiğimiz su ve mineralleri geri kazanmamızı ve böylece daha zinde hissetmemizi sağlar. Bu nedenle pikniğe giderken yanınızda yeterli su ve sıvı olduğundan emin olun!