Prostat kanseri, erkeklerin korkulu belası!

Abdi İbrahim, 15 Eylül Dünya Prostat Günü dolayısıyla, prostat ve prostat hastalıkları özelinde bilinmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu. Prostat kanserinin Türkiye’de erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirten Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, sık ve az idrara çıkma, gece uykudan uyanıp bir defadan fazla idrara çıkma, kesik kesik işeme, işemenin sona ermesini takiben damlama, idrar torbasının tam boşalamaması hissi ve idrar kalınlığının incelmesi gibi şikâyetleri olan kişilerin en kısa sürede hekim kontrolünden geçmesi gerektiğini bildiriyor.

YAŞLANMA İLE BÜYÜYOR

Prostatın yaşlanma ile beraber büyüme eğiliminde olduğunu belirten Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, yaşın ilerlemesi ile prostat hastalıklarının artış gösterdiğine dikkat çekiyor. 15 Eylül Dünya Prostat Günü dolayısıyla, prostat ve prostat hastalıkları özelinde bilinmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulunan Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, prostat kanserinin Türkiye’de erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirterek, tarama tetkikleri ile erken tanının mümkün olabileceğini belirtiyor.

Prostat, erkek üreme sisteminde bulunan, meni oluşumu için gerekli sıvının bir kısmını sağlayan bir salgı bezi. Sağlıklı prostat bezi, bir ceviz büyüklüğünde ve yaklaşık 10-20 mg ağırlığında. Prostat bezinin iyi veya kötü huylu büyümesi ve prostat bezinin iltihabı (prostatit), tüm dünyada sık karşılaşılan erkek sağlığı sorunları arasında yer alıyor. Nüfusun hızla yaşlanmasıyla hem BPH ve hem de prostat kanseri daha sık görülüyor. Genellikle 50 yaşından büyük erkeklerde karşılaşılan iyi huylu prostat büyümesine “Selim prostat büyümesi”, “Benign prostat büyümesi” veya BPH gibi isimler veriliyor. Prostat bezinin genişlemesi sonucu idrar yolunu kapatması veya sıkmasına bağlı olarak idrar yapma ile ilgili şikayetler yaşanıyor. Sık ve az idrara çıkma, gece uykudan uyanıp bir defadan fazla idrara çıkma, kesik kesik işeme, işemenin sona ermesini takiben damlama, idrar torbasının tam boşalamaması hissi, idrar kalınlığının incelmesi gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Genellikle ilerleyici karakterde olan iyi huylu prostat büyümesinde aile hikayesi, bazı hormon dengesizlikleri, beslenme biçimleri gibi faktörler rol oynuyor.

EN SIK GÖRÜLEN 2. KANSER TÜRÜ

Sık rastlanan diğer bir prostat hastalığı ise prostat kanseri. Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi verilerine göre, prostat kanserinin Türkiye’de erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğu ve her yıl 100.000 erkeğin 39’unda bu kanser türünün teşhisinin yapıldığı belirtiliyor.

Prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, yaş ilerledikçe riskin arttığını söyleyen Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca beslenme alışkanlıkları da (doymuş yağlardan ve kırmızı etten zengin, sebze-meyveden fakir bir diyet) prostat kanseri riskini artırıyor.

YAVAŞ VE SİNSİ İLERLİYOR

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, genellikle erken bir bulgusu olmayan, yavaş ve sinsi ilerleyen prostat kanserinde hekimin önereceği tarama tetkikleri ile erken tanının mümkün olabileceğini belirtiyor. İlerlemiş prostat kanserleri erkeklerin idrar çıkışını yavaşlatabiliyor ve iyi huylu prostat bezi büyümelerini taklit edebiliyor. İdrar yapmaya başlamada zorlanma veya yapamama, az miktarda ve kesik kesik idrar yapma, ani idrara sıkışma, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya ağrı, idrarda kan görülmesi, sırt bölgesi, kalçalar, uyluk ağrıları ya da hareket güçlüğü gibi belirtilerin görülmesi halinde hemen doktora başvurulması öneriliyor.

PROSTAT İLTİHABI HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

Prostatit olarak adlandırılan prostat iltihabı her yaşta görülebiliyor. Akut (ani başlangıçlı) ve kronik (müzmin) olarak ikiye ayrılan prostat iltihabı sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrar yaparken zorlanma, ani idrar yapma isteği ve idrar akımında azalma gibi belirtilerle seyrediyor. Prostat hastalıklarına genellikle kan-idrar tahlilleri, fizik muayene ve bazı görüntüleme tetkikleri ile kolaylıkla tanı konulabiliyor. Prostat Spesifik Antijen (PSA) prostat hastalıklarında en sık kullanılan kan tetkiklerinden biri. BPH, prostat kanseri ve iltihabı prostat dokusunu etkilediğinden, kan düzeyinde artma ile karşılaşılma olasılığı yüksek.

Prostat hastalıklarında, altta yatan hastalığa bağlı olarak uygun tedaviye karar verildiğinin altını çizen Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, iyi huylu büyüme söz konusu olduğunda, prostat ve çevre dokularda gevşeme sağlayıp idrar akımını rahatlatabilen, prostatın büyümesini durdurabilen medikal tedaviler, infeksiyon-iltihap varsa antibiyotikler, antiinflamatuarlar gibi çeşitli ilaç sınıfları; kanser söz konusu olduğunda ise uygun kanser ilaçları kullanıldığını belirtiyor. Ancak bazı durumlarda cerrahi tedaviden de yararlanılıyor.

HEKİM KOTROLÜ ÖNEMLİ

Özellikle 40-50 yaş üzeri erkeklerin belirtilerin ortaya çıkması ile hekime başvurmaları gerektiğine dikkat çeken Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, periyodik PSA ölçümü ve fizik muayene gibi tedavilerin erken tanıya olanak sağladığını, düzenli ilaç ve diğer tedavi seçeneklerinin uygulanması ile hastalıklarının ilerlemesinin engellenebileceğine dikkat çekiyor.