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Saç ekiminde doğru zaman önemli

Saç Ekimi Uzmanı Lale Keskin, saç ekiminde doğru zamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Sağlık 03.10.2019, 10:23 03.10.2019, 10:31
Saç ekiminde doğru zaman önemli

Saç Ekimi Uzmanı Lale Keskin, saç ekiminde doğru zamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Saç Ekimi Uzmanı Lale Keskin, “Hastalarımız tarafından bize gelen en yoğun sorulardan bir tanesi de saç ekimi operasyonunun ne zaman yapılmasının daha uygun olduğudur ? Erkeklerde saç dökülmesi 18 yaşından başlayıp 45’li yaşlara kadar devam etmektedir. Çevresel faktörlere bağlı olmayan yani genetik saç dökülmesi yaşayan hastalarımızda saç ekiminin zamanlamasıyla alakalı iyi bir planlama yapmak gerekir” dedi.

Saç dökülmesi yaşayan genç hastalar için özellikle saç dökülmesinin şiddetine göre bir çözüm geliştirmeyi daha uygun gördüklerini ifade eden Keskin, “Burada hastanın saç dökülmesinin devam edip etmediği en önemli durumlardan biri. Hastalarımıza mutlaka saç dökülmesi devam ediyorsa ilerleyen zamanlarda ikinci bir seansa ihtiyaç duyabileceği belirtilir. Saç dökülmesi devam eden hastalarımıza mutlaka operasyondan sonra PRP tedavisi veya kullanabileceği uygun bakım setlerini öneriyoruz. Burada gerekirse hastanın uygunluk durumuna göre tıraşsız veya DHİ ekimler de yapılabilmekte. Hastalarımızın saç dökülmesiyle alakalı psikolojik durumu da keza operasyonun zamanlaması için oldukça önemli bir durum” açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#lale keskin #sağlık #Saç ekiminde doğru zaman önemli #Saç Ekimi
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