Saç Ve Cilt Tedavileri

Saç ekiminde PRP oldukça fazla trombosit barındıran, bireyin kendi doğal sıvısı anlamına gelmektedir. Hangi bir zararı olmayan PRP yöntemi zararsız olmasının nedeni kişinin kendi kanının kullanılmasıdır Bu yüzden bağışıklık reaksiyon ortaya çıkması ve alerjiye pek neden olmamaktadır. Saç prp??? tedavisi dokunun yenilenmesi ile uygulanan saç kaybını azaltmak ve zayıflamış saç köklerini güçlendirmeye yönelik gerçekleştirilen bir tedavi biçimidir saç PRP tedavisi kaygı sorunu yaşayan kişilerde elde edilen 10 cc lik ölçeğindeki kan laboratuvar ortamında ayrıştırılarak kırmızı kan elde edilerek yapılır.

Bu kırmızı kanda alyuvarların, trombositlerin, pıhtılaşma etkilerinin, PGF uygulama ile ihtiyaç duyulan plazmayı elde ederler. Yazma ile saç dökülmesinin başladığı saç köklerinin güçsüzleşti iyi yerlerde enjekte edilerek PRP uygulamasını yapmış olurlar. Bu uygulama herhangi bir acı veya yara izine sebebiyet vermemektedir. 30 dakikada biten bu işlem 3 ay süresinde ayda bir kez olmak üzere yenilenen bu uygulamanın neticesinde dökülen saçların ve güçsüzleşen saç kökleri iyileşmektedir.

Saç Mezoterapisi

Mezoterapi mineral, enzim, vitamin, hormon ve bitki özlerinin enjeksiyon yöntemi ile kullanılarak yapılan tekniktir. Saç mezoterapisi nedir? Saçın ihtiyacı olan vitamin, mineral, keratin, amino asitler, yüzey genişleticilerin saç derisine direk enjekte edilme işlemine denmektedir.

Etkili olan bu yöntem deriye sürülen bir uygulamanın bir birim etki etmesi enjekte edilmesi ile sekiz birim etki gösterdiğinden dolayı tercih edilmektedir. İğne ve ilaçlardan dolayı tahrişe neden olur.

Bu durumda daha önceden birikmiş kanı dışarı atmadı bu kanın nüfus eden ilaçlarında bütün deride dolaşmasına sebebiyet verir böylece saç köklerini beslemiş olurlar saç mezoterapisi doktorun önerisine göre yapılmalıdır. Saçın duyduğu ihtiyacı sağlamış olurken aynı zamanda damarların kanı tutma becerisini de arttırmayı sağlamış olurlar.

Altın İğne Yöntemi

Cildin alt katmanlarını yüksek frekanslı enerji gönderilmesini cildin altına nüfus eden kontrol altına alınarak hasar verilir. Vücudun doğa koleji'nin iyileştirme sürecini uyarır. Altın iğne yöntemi cildin üzerinde yer alan pek çok sorunu çözüm getiren bir yöntemdir. Cildin altına etki ederek deri yüzeyinde gereksiz enerji kaybını önleme sini yardımcı olmaktadır.