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Sağlık Bakan Koca: "Nijer-Türkiye Dostluk Hastanemiz hizmete hazır"

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, "Türkiye ile Nijer Hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında yapımı tamamlanan Nijer-Türkiye Dostluk Hastanemizde Ekim ayında hasta kabulüne başlıyoruz" dedi.

Sağlık 19.09.2019, 09:45 19.09.2019, 10:07
Sağlık Bakan Koca: "Nijer-Türkiye Dostluk Hastanemiz hizmete hazır"
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Sağlık Bakan Fahrettin Koca, "Türkiye ile Nijer Hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında yapımı tamamlanan Nijer-Türkiye Dostluk Hastanemizde Ekim ayında hasta kabulüne başlıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nijer ziyaretinde talimatını verdiği ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde inşası ve donanımı TİKA tarafından tamamlanan 44 yataklı Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinde hasta kabulü için son hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Hafta başında sağlık ekibimizi ve toplam 30 tonluk ilaç, serum, tıbbi sarf malzemesi ve sterilizasyon ürünlerini, Millî Savunma Bakanlığımız tarafından tahsis edilen askerî kargo uçağıyla başkent Niamey’e gönderdik. 5 bin 840 metrekare arazi üzerine kurulu hastanemizde 31 Türk personele ilâveten Nijerli sağlık çalışanları görev yapacak. Üç yıl süreyle Bakanlığımız ve Nijer Halk Sağlığı Bakanlığınca ortak işletme modeliyle hizmet verecek olan hastane sonrasında Nijer’e devredilecek. Hastanemizin dost ve kardeş Nijer halkına ve bölgede bulunan Türk vatandaşlarına şifa veren bir merkez olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

(Neşra Durmaz/İHA)

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