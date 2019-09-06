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Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara Valisi Şahin'e ziyaret
- Bakan Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin'i Bakanlığın bir süre önce Valiliğe devrettiği binadaki yeni makamında ziyaret etti
Sağlık 06.09.2019, 14:46
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin'i Sıhhiye'deki yeni Valilik binasında ziyaret etti.
Valiliğe gelişinde ilk olarak Şeref Defteri'ni imzalayan Koca, daha sonra Vali Şahin ile makamında bir süre sohbet etti.
Koca, kısa bir süre önce Sıhhiye’ye taşınan Valiliğin yeni binasının hayırlı olmasını diledi. Şahin de Sağlık Bakanı'nı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Koca’ya ziyareti için teşekkür etti.
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