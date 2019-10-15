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Sağlık Bakanlığı minikler için seferberlik başlattı

Sağlık Bakanlığı, ‘Dünya El Yıkama Günü’ kapsamında 81 ilde bulunan okullarda eş zamanlı ‘Ellerimizi Yıkayalım Sağlığımızı Koruyalım’ sloganıyla etkinlik düzenledi. Çocukların küçük yaşlardan itibaren doğru el yıkama alışkanlığı kazanarak hastalıklardan korunmasının amaçlandığı etkinlikte; öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Sağlık 15.10.2019, 12:54 15.10.2019, 14:11
Sağlık Bakanlığı minikler için seferberlik başlattı

Sağlık Bakanlığı, ‘Dünya El Yıkama Günü’ kapsamında 81 ilde bulunan okullarda eş zamanlı ‘Ellerimizi Yıkayalım Sağlığımızı Koruyalım’ sloganıyla etkinlik düzenledi. Çocukların küçük yaşlardan itibaren doğru el yıkama alışkanlığı kazanarak hastalıklardan korunmasının amaçlandığı etkinlikte; öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü (SGGM) tarafından doğru el yıkama alışkanlığının çocukluktan itibaren kazandırılması, sağlığın korunmasında ve hijyenin enfeksiyonların önlenmesindeki önemine dikkati çekmek amacıyla Ankara Gölbaşı’ndaki Şahin Sevin İlkokulu’nda bir etkinlik düzenlendi. “Dünya El Yıkma Günü” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 6-11 yaş aralığındaki 600 çocuğa uzmanlar eşliğinde doğru el yıkama yöntemi uygulamalı olarak gösterilirken etkinliğe katılan miniklere çeşitli hediyeler verildi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir, yaptığı açıklamada, günlük hayatta elimizi pek çok şeye temas ettirmek zorunda kaldığımızı belirterek, “Sağlığımızı korumak açısından elimizi yıkamak önemli. El, en çok kullandığımız organlardan bir tanesi, pek çok işi elimizle yapıyoruz ve elimizi çıplak olarak kullanıyoruz. Çocuklara özelliklere küçük yaşlarda el yıkamayı öğreterek alışkanlık kazandırmamız lazım. Evde olduğu gibi okullarda da su, sabun gibi imkanlar olması lazım. Bağışıklıkları da çocukların daha az. Enfeksiyonlardan hastalıklardan korunmak için çocuklara bu alışkanlığın kazandırılması gerekiyor. Çocuklar dışarıda, okulda daha fazla zaman geçirdiği için onlarda tırnak arasında kirlenme de daha fazladır” diye konuştu.

Öğrencilerden 9 yaşındaki Bahattin Ali Yıldız, etkinlikte el yıkamanın önemini öğrendiğini söyleyerek, “Pis yere dokunuyoruz onun için el yıkamak önemli. Bundan sonra ellerimi yıkamaya dikkat edeceğim. Tuvaletten çıkınca, dışarıdan eve gelince, yemekten önce yemekten sonra ellerimizi yıkamamız gerekiyor” dedi.

9 yaşındaki Hayrunisa Yıldırım ise kendi yıkadığı yöntemde ellerini doğru yıkamadığını gördüğünü ve doğru el yıkama yöntemini öğrendiğini ifade etti. Doğru yıkama yönteminin nasıl yapıldığını gösteren minik Hayrunnisa, “Ellerimizi sabah kalktığımızda, yemekten önce, yemekten sonra, tuvaletten çıktıktan sonra, dışarıdan gelince, bebekleri sevmeden önce yıkamamız gerekiyor. Burada öğrendiklerimi aileme anlatacağım, arkadaşlarıma anlatacağım ve böylelikle çevremizin daha temiz olmasını sağlayacağım” dedi.

81 ilde eş zamanlı gerçekleşecek etkinlikte gün boyu binlerce öğrenciye doğru el yıkama teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#hastalık #seferberlik #sağlık bakanlığı
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