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Sağlıklı Beslenmede Saklama ve Pişirme Yöntemlerinin Önemli Olduğunu Kaçımız Biliyor?
Sağlıklı beslenmek için besinlerin saklanma ve pişirme yöntemlerinin de çok önemli olduğunu kaçımız biliyor? Medical Park Ereğli Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Alkan makarnadan yumurtaya, sebze yemeklerinden tarhanaya hangi besinin nasıl pişirilmesi gerektiğini anlattı.
Sağlık 26.07.2019, 13:32 26.07.2019, 13:38 Tuğçe Hanım
MAKARNAYI HAŞLADIĞINIZ SUYU DÖKMEYİN
Beslenme, karnımızı doyurmak ya da canımızın çektiği besinleri tüketerek mutlu olmak olarak görülse bile aslında çok daha derin bir mevzuyu kapsamaktadır. Beslenme, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini sağlamak adına yapılan bir eylemdir. Çağımızın en büyük sorunu olarak görülen obezitenin çözümü sağlıklı beslenmeden geçerken ve bunu herkes bilirken acaba sağlıklı beslenmek için besinlerin saklanma ve pişirme yöntemlerinin de çok önemli olduğunu kaçımız biliyor? Medical Park Ereğli Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Alkan besinlerin doğru pişirilmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.
YUMURTAYI 10 DAKİKADAN FAZLA PİŞİRMEYİN!
- Yumurtanın çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmesi, sindiriminin zorlaşmasına ve içeriğindeki biotin vitamininin emilimini engeller. Ayrıca besin zehirlenmesine sebep olabilir. 8-10 dakikadan fazla haşlanması ve uzun süre bekletilmesi ise sarısının etrafında yeşil renkli bir halkanın oluşmasına sebep olur. Bu yeşil renkli halkanın sebebi sülfürdür. Sülfür de hem yumurtanın besin değerinin düşmesine hem de sindiriminin güçlenmesine sebebiyet verir.
- Süt kaynadıktan 4-5 dakika sonra altı kapatılıp hızla soğutulup cam kavanozlarda buzdolabında en fazla 1-2 gün muhafaza edilmelidir. Sütün fazla kaynatılması besin değerlerinin kaybına sebep olmaktadır
EKMEĞİ KIZARTIP YİYORSANIZ…
- Ekmeklerin kızartılması kalorisinde değil besin değerinde azalmaya sebep olur. Ekmek, çörek, kurabiye yapmak için hamurun mayalandırılması besin değerinin artmasını sağlayacaktır. Hamur işi olarak adlandırdığımız bu besinlerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Kilo kontrolünü sağlamak için 15 günde 1 tüketilmelidir.
TARHANA GÜNEŞTE DEĞİL GÖLGEDE KURUTULMALI!
- Makarna ve erişte gibi B grubu vitaminlerinden zengin besinlerin haşlama suları dökülmemeli, suyu çektirilerek pişirilmelidir. Haşlama suyu dökülür ve ardından soğuk suyun altında tutulursa B1 vitamininde yüzde 80’e varan kayıplar oluşabilir. Şehriye ve pirinç, erişte gibi besinlerin kavrularak pişirilmesi de besin kayıplarına sebep olmaktadır.
- Taze sebzeler büyük parçalar halinde doğranmalı ve az su ile pişirilmelidir. Yeşil yapraklı sebzeler, hiç su koymadan pişirilebilirler. Çünkü sebze yemeklerine gereğinden fazla su ilavesi vitamin ve mineral kayıplarına sebep olur.
- Sebze yemekleri pişirirken maden suyu ilave etmek, yeşil ve sarı sebzelerden yapılan salatalara limon veya sirke ekleyerek uzun süre bekletmek A ve C vitamini kaybına yol açar.
- Patates gibi kabuğu ile haşlanabilen sebzeler iyice yıkandıktan sonra soyulmadan haşlanmalıdır. Böylece besin değeri de korunmuş olur.
- Tarhananın güneşte kurutulması, süt ve yoğurdun aydınlık yerde bekletilmesiyle B2, B6 vitamini ve folik asit kaybına neden olur. Bu nedenle tarhana gölgede ve fırında kurutulmalıdır.
- Mangalda yapılan etlerin aleve en az 15 cm uzaklıkta tutularak pişirilmesi kanserojen etkinin azalmasını sağlayacaktır.
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