Sağlıklı Beslenmede Saklama ve Pişirme Yöntemlerinin Önemli Olduğunu Kaçımız Biliyor?

MAKARNAYI HAŞLADIĞINIZ SUYU DÖKMEYİN

Beslenme, karnımızı doyurmak ya da canımızın çektiği besinleri tüketerek mutlu olmak olarak görülse bile aslında çok daha derin bir mevzuyu kapsamaktadır. Beslenme, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini sağlamak adına yapılan bir eylemdir. Çağımızın en büyük sorunu olarak görülen obezitenin çözümü sağlıklı beslenmeden geçerken ve bunu herkes bilirken acaba sağlıklı beslenmek için besinlerin saklanma ve pişirme yöntemlerinin de çok önemli olduğunu kaçımız biliyor? Medical Park Ereğli Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Alkan besinlerin doğru pişirilmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.





Çoğumuz yumurtayı bir cezveye atıp gelişigüzel kaynatır veya ekmeği kızartarak yemenin kalorisini azaltacağını düşünürüz. Ya da daha hızlı pişsin diye patatesi soyarak haşlarız. Ancak makarnadan yumurtaya her besinin faydasını görmek istiyorsak aşağıdaki yanlışlardan kaçınmamız gerekiyor…

YUMURTAYI 10 DAKİKADAN FAZLA PİŞİRMEYİN!

Yumurtanın çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmesi, sindiriminin zorlaşmasına ve içeriğindeki biotin vitamininin emilimini engeller. Ayrıca besin zehirlenmesine sebep olabilir. 8-10 dakikadan fazla haşlanması ve uzun süre bekletilmesi ise sarısının etrafında yeşil renkli bir halkanın oluşmasına sebep olur. Bu yeşil renkli halkanın sebebi sülfürdür. Sülfür de hem yumurtanın besin değerinin düşmesine hem de sindiriminin güçlenmesine sebebiyet verir.

Süt kaynadıktan 4-5 dakika sonra altı kapatılıp hızla soğutulup cam kavanozlarda buzdolabında en fazla 1-2 gün muhafaza edilmelidir. Sütün fazla kaynatılması besin değerlerinin kaybına sebep olmaktadır



EKMEĞİ KIZARTIP YİYORSANIZ…

Ekmeklerin kızartılması kalorisinde değil besin değerinde azalmaya sebep olur. Ekmek, çörek, kurabiye yapmak için hamurun mayalandırılması besin değerinin artmasını sağlayacaktır. Hamur işi olarak adlandırdığımız bu besinlerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Kilo kontrolünü sağlamak için 15 günde 1 tüketilmelidir.

TARHANA GÜNEŞTE DEĞİL GÖLGEDE KURUTULMALI!