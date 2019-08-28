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Sağlıklı Bir Yaşam İçin Yapılması Gerekenler

Sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken onlarca şey bulunuyor. Peki bunlar neler? Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu konuyla ilgili birtakım bilgilendirmeler yaptı.

Sağlık 28.08.2019, 16:29 28.08.2019, 16:44 Billdrt
Sağlıklı Bir Yaşam İçin Yapılması Gerekenler

Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, 5 gram yağın 45 kalori, 5 gram etin ise 12 kalori olduğunun altını çizdi. Yağların diğer makro besinlerle kıyaslama altına alındığında oldukça yüksek kalori oranına sahip olduğunun altını çizen Arslansoyu, yağın kalori açısından hangi çeşit yağ olduğunun hiçbir önem arz etmediğini belirterek, yağın hangi çeşidi olursa olsun gereğinden fazla tüketmenin zarar verdiğini aktardı. 

Ilık Su Tüketin

Bir kalıp yağa limon damlatmanın yağı eritmediğini, içilen limonlu sıcak karşımın ise hiçbir şekilde vücut yağlarına etki göstermediğini, doğru bilinen bir yanlış olduğunu aktaran Arslansoyu, sabah aç karnına içilen ılık suyun çok faydalı olduğunu anlattı. Ilık suyun içerisine limon sıkılıp sıkılmamasının ise hiçbir faydası olmadığını söyledi. Çoğu kişide sabah aç karnına limonun sorun yaratabileceğini de ekledi.

Fazla Ekmek Tüketmeyin

Türk sofralarının vazgeçilmezi olan ekmeğin temel enerji kaynağı olduğunun altını çizen Arslansoyu, gereğinden fazla tüketilmemesi gerektiğini, eğer gereğinden fazla tüketilirse, bunun vücuda direkt olarak kilo olarak tekrardan döneceğini ekledi. 

Yüksek Proteinli Diyet Uygulamayın

Protein diyetlerinin son birkaç aydır çok yayıldığını aktaran Arslansoyu, bunun temel sebebinin ise uzun süren sindirimleriyle proteinlerin oldukça tok tutması olduğunu belirtti. Fakat uzun süre yüksek protein tüketmek karaciğerde, böbreklerde ve kan yağlarında artış meydana getirdiğini ekleyerek yüksek proteinli diyetlerden uzak durulması gerektiğini anlattı.

Terlemek Yapılan En Büyük Yanlış

Vücuttaki su kaybının çoğaltılması yerine azaltılması gerektiğini anlatan Arslansoyu, özellikle termal eşofmanların zayıflattığına dair çok yanlış bir bilgi dolaştığını, zayıflamadaki asıl amacın, yağsız vücut kütlesinden su kaybı yerine yağ kaybı yaşanması olduğunu; sağlığı tehdit edenin su değil yağ olduğunu, ter ile vücuttan atılanların sadece toksinler olduğunu bu sebepten dolayı su kaybının zararlı olduğunu aktardı.

#yaşam #sağlık
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