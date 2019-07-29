Sağlıklı ve Taze Yiyeceklerin İstanbul Havalimanı’ndaki Adresi: Gram

Sade bir konsepti olan Gram’da, basitin iyi ve gerçek olduğuna inanılıyor. Sağlıklı beslenme temasının işlendiği restoranda her ürünün mevsiminde tüketilmesine özen gösteriliyor ve menü de bu doğrultuda hazırlanıyor. İstanbul Havalimanı dış hatlarda bulunan Gram, seyahat ederken de sağlıklı yiyecekler tüketilmesine olanak sağlıyor.

Özellikle yaz aylarında hem formuna dikkat edenler hem de hafif yiyecekleri tercih edenler salatalara, ızgaralara yöneliyor. Sağlıklı beslenmeyi odak noktasına alan Gram, havalimanı gibi temponun yüksek olduğu yerlerde yolculuk yapanlara temiz içerikli yiyecekler sunuyor. Ürünlerinin hiçbirinde margarin, katkı maddesi, glikoz şurubu ve kıvam artırıcı kullanmayan Gram, tüm ailenin yiyebileceği sağlıklı menüler hazırlıyor.

İster kahvaltı, ister öğlen veya akşam yemeği olsun, günün her saati damak zevkinize uygun yiyecekler bulabileceğiniz Gram’da, kahvaltı tabağı veya yumurta seçenekleriyle güne güzel bir başlangıç yapabilir veya uçağınız kalkmak üzereyse granolalı yoğurt, tam buğdaylı cevizli peynirli poğaça ya da granola barlarla hızlı bir kahvaltı edebilirsiniz.

Öğlen ve akşamı hafif aynı zamanda lezzetli yiyeceklerle geçirmek isteyenleri ise ayran aşı, kişniş tohumlu yoğurt soslu mücver, yaz mevsiminin olmazsa olmazı karpuz peynir tabağı, bonfile şiş, köz sebze salatası gibi seçenekler bekliyor.

Yemek yerine sağlıklı bir tatlı ve yanında çay, kahve tercih etmek isteyenler için de birbirinden lezzetli tatlı seçenekleri bulunuyor. Hurmalı şekersiz panna cotta ve çikolatalı unsuz bademli kek, yerken size suçluluk hissettirmeyecek.