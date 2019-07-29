Son Dakika
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Devlet Bahçeliden İç ve Dış Odaklara Lozan Mesajı
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Türkiye’de

Sağlıklı ve Taze Yiyeceklerin İstanbul Havalimanı’ndaki Adresi: Gram

Basitin iyi ve gerçek olduğuna inanan Gram, hafif ve sağlıklı menüleriyle seyahat ederken temiz beslenmek isteyenlerin yanında oluyor. Didem Şenol liderliğinde hazırlanan menülerde mevsimindeki sebze ve meyveler kullanılıyor, misafirlerin önüne her daim en taze malzemelerle hazırlanmış yemekler getiriliyor.

Sağlık 29.07.2019, 11:15 Tuğçe Hanım
Sağlıklı ve Taze Yiyeceklerin İstanbul Havalimanı’ndaki Adresi: Gram

Sade bir konsepti olan Gram’da, basitin iyi ve gerçek olduğuna inanılıyor. Sağlıklı beslenme temasının işlendiği restoranda her ürünün mevsiminde tüketilmesine özen gösteriliyor ve menü de bu doğrultuda hazırlanıyor. İstanbul Havalimanı dış hatlarda bulunan Gram, seyahat ederken de sağlıklı yiyecekler tüketilmesine olanak sağlıyor.

Özellikle yaz aylarında hem formuna dikkat edenler hem de hafif yiyecekleri tercih edenler salatalara, ızgaralara yöneliyor. Sağlıklı beslenmeyi odak noktasına alan Gram, havalimanı gibi temponun yüksek olduğu yerlerde yolculuk yapanlara temiz içerikli yiyecekler sunuyor. Ürünlerinin hiçbirinde margarin, katkı maddesi, glikoz şurubu ve kıvam artırıcı kullanmayan Gram, tüm ailenin yiyebileceği sağlıklı menüler hazırlıyor.

İster kahvaltı, ister öğlen veya akşam yemeği olsun, günün her saati damak zevkinize uygun yiyecekler bulabileceğiniz Gram’da, kahvaltı tabağı veya yumurta seçenekleriyle güne güzel bir başlangıç yapabilir veya uçağınız kalkmak üzereyse granolalı yoğurt, tam buğdaylı cevizli peynirli poğaça ya da granola barlarla hızlı bir kahvaltı edebilirsiniz.

Öğlen ve akşamı hafif aynı zamanda lezzetli yiyeceklerle geçirmek isteyenleri ise ayran aşı, kişniş tohumlu yoğurt soslu mücver, yaz mevsiminin olmazsa olmazı karpuz peynir tabağı, bonfile şiş, köz sebze salatası gibi seçenekler bekliyor.

Yemek yerine sağlıklı bir tatlı ve yanında çay, kahve tercih etmek isteyenler için de birbirinden lezzetli tatlı seçenekleri bulunuyor. Hurmalı şekersiz panna cotta ve çikolatalı unsuz bademli kek, yerken size suçluluk hissettirmeyecek.

#sağlık haberleri #sağlık #İstanbul Havalimanı #gram #Sağlıklı ve Taze Yiyecekleri #taze yiyecekler #İstanbul Havalimanındaki Adresi #Didem Şenol #sağlıklı beslenme
Yorumlar (0)
30°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2019
İmsak 03:54
Güneş 05:37
Öğle 13:00
İkindi 16:54
Akşam 20:13
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@