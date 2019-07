Sağlıklı Yaşlanma İçin Beyin Sağlığını Korumanın Yolları!

Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından 22 Temmuz Dünya Beyin Günü olarak kabul ediliyor. Bu özel günde beyin sağlığına dikkat çekilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, sağlıklı yaşlanmanın beyin sağlığı açısından önemine işaret etti.

Beyin sağlığı neden önemli?

Beyin sağlığının kimlik ve benliğimize sahip olarak yaşamak, bellek, iletişim, duygular, beceri gibi işlevleri sağlıklı ve bağımsız biçimde sürdürebilmek için önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Çünkü bu işlevler beyin tarafından ortaya konulan işlevler” dedi.

50 yaş üzerinde beyin check up yapılmalı

Beyin sağlığında erken tanının önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Kalbimizin ve diğer iç organların sağlığından emin olabilmek için düzenli olarak check up yaptırmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak beyin sağlığı için henüz bu tür bir kavram yerleşmiş değil. Araştırmalar ortalama 50 yaşın üzerinde her yıl bu check upı yaptırmamız gerektiğini söylüyor. Beyin check up; genel kan ve idrar testlerinin üzerine MR, Beyin Haritalaması, Zihin Testleri ve Depresyon sorgulamasının yapılmasından oluşuyor” diye konuştu.

Neden beyin çekap yaptırılmalıyız?

Alzheimer hastalığının erken tanı ve tedavisi için beyin çekapın önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Sinsi başlayan ve ciddi hafıza kayıplarına yol açan Alzheimer, beyin çekap/check up’ı ile erken belirtiler verdiği dönemde anlaşılabilir. Erken dönemde tedavi uygulanmaya başlanır” dedi.

Unutkanlıkta da kullanılıyor

Herkeste zaman zaman görülen unutkanlığın bazı durumlarda kötüleşerek kalıcı sorunlar doğurabileceğini belirten Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Beyin check up’ı ile erken tanı konulması halinde hastalara özel zihinsel geliştirme ve rehabilitasyon programları uygulanabilir. Erken tanı sayesinde zamanında uygulanacak tedavi ile dikkat ve konsantrasyon artırılabilir. Öğrenme ve kavrama yeteneği geliştirilir. Hafıza güçlendirilir. Gerekirse ilaç da önerilebililir” dedi.

Sadece belli bir yaşın üzerine değil, yönetici ve öğrencilerde unutkanlık ve dikkat dağınıklığı bulunanlara da beyin check up tavsiye edildiğini belirten Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Hücre yenileyici ve beynin stres salgılarını düzenleyici ilaçlar önerilir. Ayrıca bilgisayarla; dikkat, bellek, mantıklı düşünme, öğrenme, akılda tutma, hatırlama becerilerini artırıcı beyin egzersizleri yaptırılır” dedi.

Depresyon vakalarına müdahale edilebiliyor

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, beyin check up ile depresyon vakalarında da kullanıldığını belirterek “Depresyonun biyolojik boyutlu bir hastalık olduğu artık biliniyor. Beyinde bazı biyokimyasal alanların iyi işlev yapamamasıyla depresyon arasında bağlantı bulunuyor. Beyinde düzensiz, çalışmayan alan olup olmadığına bakılıyor. Bu özellikle tedaviye dirençli depresyon hastalarında (depresyondakilerin yüzde 30'u) kullanılıyor. Yani depresyonun psikolojik ve sosyal boyutlu takibinin yanı sıra biyolojik boyutu da izlenebiliyor” dedi.

Beyindeki stres düzeyi ölçülebiliyor

Beyin check up yöntemiyle stresin de belirlenebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Beyninde stres hormonları düzeyine bakılıyor. İnsanların tüm dengesini altüst eden stresin saptanması halinde, kişinin kendi zihinsel gücünü kullanarak, gerginlik giderici, vücudu ve zihni gevşetici egzersizlerle baş etmesi öğretiliyor” dedi. Tanrıdağ, beyin check up’ı ile insan beynine yönelik kullanılan ilaçların, etkilerinin de aynı yöntemle saptanabildiğini ve ilacın biyoyararlılığının ölçüldüğünü söyledi.

Beyin sağlığı için bu önerilere dikkat

Beyin sağlığını korumak için genel sağlığa dikkat etmenin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Düzenli egzersiz yapmak, yoğun gerilimden uzak durmak, hobiler edinmek ve okumak ve yeni şeyler öğrenmek gerekiyor” tavsiyesinde bulundu.

Beyin sağlığını tehdit ediyorlar!

Beyin sağlığını tehdit eden faktörlere de değinen Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Hipertansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, obezite, kronik alkol kullanımı, depresyon, sınırlı ve dar çevrede yaşamak beyin sağlığını tehdit eden faktörler arasında yer alıyor” dedi.