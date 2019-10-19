Seger, Meme kanseri farkındalık ve erken teşhis eğitimi düzenlendi
Türkiye’nin en büyük korna üreticisi Seger, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Meme Kanseri Farkındalık ayı olarak kabul edilen Ekim ayına özel anlamlı bir projeye imza attı.
Türkiye’nin en büyük korna üreticisi Seger, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Meme Kanseri Farkındalık ayı olarak kabul edilen Ekim ayına özel anlamlı bir projeye imza attı ve temsili olarak hazırladığı pembe renkli kornalarla meme kanserinde erken teşhise dikkat çekti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Seger fabrikada farkındalık ve erken teşhis eğitimi düzenlendi.
Türkiye’nin oto sanayilerinin, oto elektrikçilerin ve dünyada dev araç üreticilerinin kornalarını tedarik etmesiyle tanınan Seger, bu defa Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayında erken teşhise dikkat çekti.
Seger’in Bursa’daki fabrikasında temsili olarak hazırlanan pembe renkli kornalarla meme kanserinde erken teşhise dikkat çeken Seger, #erkenteşhisiçinkornaçal hashtag’i ile bir kampanya başlattı. Kampanyaya Seger çalışanları ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri eğitmenleri (KETEM) pembe korna ile çektikleri fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek oldular.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı KETEM’in uzman doktorları Seger’in Bursa’daki fabrikasına giderek meme kanseri ile ilgili bir farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde meme kanseri ile ilgili doğru ve yanlış bilinenleri, hastalıkta erken teşhisin önemini, risk faktörlerini ve tedavi süreçlerini anlattılar. Eğitimin yanı sıra organizasyonu Seger’e ait olmak üzere (randevu alınması, ulaşım v.s.) tüm kadın çalışanlara KETEM’de ücretsiz mamografi imkanı sunuldu.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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