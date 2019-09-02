Şeker ile çocuğunuzun IQ’sunu düşürmeyin!

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, sağlıklı ve düzenli beslenmenin çocukların okul başarısında çok önemli bir rol üstlendiğini bildirdi. Aktaş, “Çocukların çok sevdiği her çeşit şeker, çikolata, gofret ve gazlı içecek gibi zararlı besinler, sadece diyabete davetiye çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda düşük IQ’ya da sebep oluyor. Özellikle Omega 3 açısından zengin, sağlıklı ve doğru besinlerden oluşan bir beslenme modeliyle, okulda başarıyı artırmak mümkün” dedi.

Dr. Aktaş, yeni eğitim dönemi başlarken ailelere çocukların sağlığı ve başarısı için beslenme önerilerinde bulunuyor.

HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN

Doğada zihni açan herhangi mucize besin bulunmadığına dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, “Yapılan araştırmalar işlenmiş gıdalar, trans yağlar ve bol miktarda şekerle beslenen çocukların IQ seviyesinin sağlıklı beslenen çocuklara göre çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Çocuklarınızı market raflarındaki hazır gıdalardan uzak tutun!” diye uyarıyor.

SAĞLIKLI KAHVALTI ŞART

"Evde yapılan sağlıklı bir kahvaltının çocukların gelişimindeki olumlu etkileri kadar başarılarında da aynı etkiye sahip olduğunu hatırlatan Dr. Ümit Aktaş; “Çocuklarınızı yeni doğan güne; tereyağı, yumurta, beyaz peynir, zeytin, mevsim salatası içeren kaliteli protein ve yağ kaynağı bir kahvaltı ile hazırlayın. Böylece, çocuğunuz B 12 ve D vitamini gibi önemli vitaminler ve mineraller açısından zengin, dört dörtlük bir kahvaltı ile güne başlar. Beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyen şeker dalgalanmalarından korunarak, gün içinde dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlüğü yaşamaz” dedi.

SAĞLIKLI KURUYEMİŞLER

Ceviz, badem, fındık gibi Omega 3 deposu sağlıklı kuruyemişler ile uskumru, sardalye, palamut, somon gibi balık çeşitlerinin çocukların konsantrasyon ve hafızalarını güçlendirici bir etkiye sahip olduğuna değinen Dr. Ümit Aktaş, “Omega 3, çocukların beyin fonksiyonlarının güçlenmesi için çok önemli bir şifa deposu! Çocuklarınızın beslenme biçiminde, Omega 3 içeren besinlere bolca yer verin. Okulda ağırlıklı olarak şeker içeren sağlıksız yiyecekler tüketmesine engel olun. Bunların yerine; ara öğünlerine kavrulmamış tuzsuz badem, fındık ya da ceviz koyun!”

Dr. Ümit Aktaş’tan Sağlıklı Kahvaltı Tarifi:

Keten Tohumlu Bazlama

Malzemeler: 1 adet orta boy serbest gezen tavuk yumurtası, 4 çorba kaşığı çekilmiş keten tohumu, 1 çorba kaşığı su, 1 fiske kaya tuzu, ¼ çay kaşığı karbonat.

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri çırpın ve tavada pişirin.

Dr. Ümit Aktaş’tan Konsantrasyon Artıran Çay Tarifi

Malzemeler: 1 tatlı kaşığı lavanta, 1 tatlı kaşığı biberiye, bir tatlı kaşığı yeşil çay.

Hazırlanışı: Porselen ya da cam bir bardağa her bitkiden birer tatlı kaşığı koyun. Üstüne 250 cc kaynar su ekleyin. Ağzını kapatıp 10 dakika demlenmeye bırakın. Günde 3-4 fincan içebilirsiniz.