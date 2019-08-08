Serebral palsili ve primer immün yetmezlik hastalarına umut

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Doğrudan Fonlama Mekanizması kapsamında iki yeni sağlık projesini hayata geçirdi. Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ile imzalanan anlaşmayla serebral palsili çocukların eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımı hedeflenirken, Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı ile imzalanan anlaşma kapsamında Primer İmmün Yetmezlik hastalığıyla ilgili farkındalık yaratılması ve hastalığın tanı ve tedavi olanaklarının artırılması hedefleniyor.

SÖZLEŞMELER İMZALANDI

TANAP, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Doğrudan Fonlama Mekanizması kapsamında iki yeni projeyi desteklemek üzere Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ve Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı ile iş birliğine imza attı. TANAP bu doğrultuda, SERÇEV ile serebral palsili çocuklara destek olurken; Candan Bişeyler Vakfı iş birliğiyle genetik bir hastalık olan Primer İmmün Yetmezlik hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayacak.

TANAP Merkez Ofisi’nde düzenlenen törende, TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Süheyla Gürkan ve Candan Bişeyler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Gülsan Sucak’ın katılımlarıyla sözleşmeler imzalandı.

200 SEREBRAL PALSİLİNİN HAYATINA DOKUNACAK

Ülkemizdeki serebral palsili bireylerin eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını sağlayarak, onları üretken, bağımsız bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlayan SERÇEV ile imzalanan anlaşma ile TANAP güzergahında bulunan şehirlerde maddi durumu yetersiz serebral palsili bireylerin ve ailelerinin tespiti, medikal ürün ihtiyaçlarının belirlenmesi, okullarda fiziksel iyileştirmelerle özel eğitim ve kaynaştırma sınıflarının açılması ve oyun parklarında bedensel yetersizliği olan öğrencilere yönelik iyileştirmeler hayata geçirilecek. TANAP’ın 5,5 milyon lira katkı sağladığı projeyle 200 serebral palsili bireye ulaşılarak, toplumsal hayata katılımlarının artırılması, eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve böylece akademik becerilerinin artırılması, eğitmenlerin ise eğitilerek mesleki kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

HASTALAR İÇİN TANI MERKEZİ

Candan Bişeyler Vakfı’nın “CAN’ınız sağ olsun” projesine verilen destek kapsamında ise öksüz hastalık olarak tanımlanan Primer İmmün Yetmezlik konusunda farkındalık yaratılması, hastalığın tanı olanaklarının artırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. TANAP’ın 6,2 milyon lira ile desteklediği proje kapsamında, halihazırda genetik tanı konması için olanağı bulunmayan ve tanı konulmayı bekleyen 0-7 yaş aralığında primer immün yetmezlik belirtileri gösteren 100 hastaya ulaşılması, hastalığın başarılı tedavi oranının artırılması, başarısız tedavilerden kaynaklı maddi kayıpların ve hastalıktan kaynaklı ölüm oranlarının azaltılması ve hastalıkla ilgili akademik çalışma sayısının artırılması ön görülüyor. Ankara’da uygulanacak olan proje tüm Türkiye’ye hizmet verecek.