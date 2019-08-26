Sigarayı bırakamıyorsanız zararlarını azaltabilirsiniz!

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, Küresel Erişkin Tütün Araştırmasının sonuçlarının endişe verici olduğunu bildirdi. Araştırmaya göre Türkiye’de 2012’den sonra hem erkek hem de kadınlarda sigara bağımlılığının büyük oranda arttığını anımsatan Dr. Buyrukçu, “Ne yazık ki erişkin nüfusta tütün kullanma oranı erkeklerde yüzde 44.1, kadınlarda yüzde 19.2, toplam erişkin nüfusta ise 31.6’dır. Her yıl, her 100 kişiden 70’i sigarayı bırakmayı düşünürken, bunların üçte biri bırakmayı denemektedir” dedi.

PROFESYONEL DESTEK ŞART

Kendi başlarına sigarayı bırakmayı deneyenlerin yüzde 95’ten fazlasının bir sene içinde yeniden içmeye başladığını kaydeden Dr. Buyrukçu, “Bu da şunu gösteriyor ki, profesyonel destek şart. Bu bir psikolojik destek olabilir, hekim yardımıyla sigarayı bırakmak olabilir. İlaç kullanmak istemeyenler için tamamlayıcı tıp yöntemlerinden sıfır yan etkili akupunktur tercih edilebilir. Akupunktur, sigarayı kalıcı olarak bırakmada son derece başarılı bir yöntemdir. Bütün çabalarına ve denemelerine rağmen sigaradan vazgeçemeyenler ise sağlık destek programlarıyla sigaranın zararlarını en aza indirebilir” şeklinde konuştu.

AĞIR METAL VE TOKSİNLERİ ATIN

Yoğunluk, yorgunluk, stres, alkol ve sigaranın vücutta ağır metal ve toksinler bıraktığını, bunların da sağlığı tehdit ettiğini vurgulayan Dr. Buğra Buyrukçu, şöyle devam etti: “Elbette değişmez arzumuz sigaranın kesin olarak bırakılmasıdır. Ancak bunu başaramayanlar, sigaranın vücutlarına verdiği zararla mücadele edebilir. Düzenli uygulanacak sağlık programıyla vücutta artan ağır metal ve toksinler, detoks, akupunktur ve ozon tedavileri ile atılabilir, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller yerine konulabilir, sigarayla ilintili sağlık sorunları erken teşhis edilerek müdahalede bulunabilir."