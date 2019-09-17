Skolyoz hastası genç ameliyatla sağlığına kavuştu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta ileri derecede skolyoz hastası olan genç, 10 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Omuz düşüklüğü nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvuran Onur Düzlüoğlu'na (19) ileri derecede skolyoz (omurga eğriliği) teşhisi konuldu.

Gencin ailesiyle görüşülmesinin ardından gerçekleştirilen 10 saatlik ameliyatla Düzlüoğlu, sağlığına kavuştu.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Şenay Özdolap, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerinde uzun zamandır skolyoz cerrahisi gerçekleştirildiğini, bunun mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi.

Gencin yaklaşık 10 saat süren uzun ve meşakkatli bir operasyon geçirdiğini ve ameliyatın başarıyla sonuçlandırıldığını anlatan Özdolap, "Hastamız oldukça sağlıklı ve mutlu. Hastamızın takibi devam etmekte. Skolyoz cerrahisi özellikle son zamanlarda ortopedinin oldukça büyük, zor ameliyatlarındandır." diye konuştu.

Doç. Dr. Murat Songün de sırt ve omzundaki şekil bozukluğu nedeniyle kendilerine başvuran gence, hastalığın cerrahi sınırlarda tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu anlattıklarını ve daha sonra ameliyatın gerçekleştirilmesine karar verildiğini ifade etti.

Ameliyatın ciddi ve ağır bir ameliyat olduğunu belirten Songün, "Hastamız güçlü ve ameliyatımız sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Bağımsız bir şekilde ayağa kalkıp yürüyebiliyor. Hastamızı birkaç gün içerisinde taburcu edip eğitimine yetiştirmeye çalışacağız. Bu dönemlerde ağır spor ve fiziksel aktivite bir miktar kısıtlıyoruz, ardından genel olarak hastalar normal hayatlarına sorunsuz bir şekilde dönebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Onur Düzlüoğlu ise şekil bozukluğunun kendisini olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Arkadaşlarım bana, 'Niye omzunun biri düşük?' diye soruyorlardı. Benimle dalga geçiyorlar diye dikkate almamıştım. Daha sonra annem fark etti. Ameliyat umduğumdan çok daha güzel geçti. 3-4 gün epey ağrılarım oldu ama şu an gayet iyiyim." şeklinde konuştu.