Sonbahar enfeksiyonlarına dikkat!

Hastalıklardan korunmak için beslenme son derece önemli. Sonbahar döneminde doktor tarafından belirlenmiş probiyotiklerin ve beta glukan, propolis gibi bazı bağışıklık artırıcı maddelerin alınması faydalı olacaktır

Havaların bir gün sıcak, bir gün ise yağışlı ve serin olduğu sonbahar aylarında, soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere üst solunum yolu hastalıklarında artış gözleniyor. Okullarda ve iş yerlerinde kolayca salgın haline gelebilen enfeksiyonlarla ilgili Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir uyarıyor: “Korunma yöntemleri arasında; uygun ve düzenli şekilde beslenmek, yeterli sıvı tüketilmesi, özellikle öksüren ve aksıran çocukların birbirinden uzak tutulması sayılabilir.”

DR. İŞBİR'İN ÖNERİLERİ

Batıgöz Sağlık Grubu’dan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, sonbaharda artan enfeksiyonlarla ilgili bilgiler verdi…

“Sonbaharın gelmesiyle birlikte okulların açılması, havaların soğuması ve kapalı ortamların kalabalıklaşması nedeniyle özellikle üst solunum yolu hastalıkları daha fazla görülüyor. Aralık ayına doğru gribal enfeksiyonlarda da artış bekleniyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları içinde farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), sinüzit (sinüs iltihabı), otit (kulak iltihabı), rinit (burun iltihabı) ve soğuk algınlığı daha fazla görülüyor. Bunların çoğu virüs kaynaklı enfeksiyonlar olduğu için aslında antibiyotik tedavisine gerek kalmıyor. Bakteriyel olanlardan örneğin Beta mikrobu için gerekli testler yapılarak tespiti ve antibiyotik verilip verilmeyeceği ön görülebilir.”

“Okulların açılması ve ortamların kalabalıklaşması, enfeksiyon bulaşma riskini artırmaktadır” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, “Bu ortamlarda, nem oranının ve ısı farkının değişmesi mikropların çoğalmasını sağlıyor. Okul ve kreşlerde bağışıklık sistemi düşük olan çocuklarda, enfeksiyon görülme riski sonbahar aylarında daha da artıyor” dedi.

C VİTAMİNİ, ÇİNKO VE PROPOLİS TAKVİYESİ YAPIN

“Korunma yöntemleri arasında; uygun ve düzenli şekilde beslenmek, yeterli sıvı tüketilmesi, özellikle öksüren ve aksıran çocukların birbirinden uzak tutulması sayılabilir. Bu konuda ailelere büyük görev düşmektedir” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, aileleri uyardı: “Bu hastaların özellikle okul veya kreşe yollanmaması, diğer çocuklara bulaşmaması açısından çok önemlidir. C vitamini ve çinko takviyesi yapılmalıdır. Eğer daha önce astım gibi tekrarlayan akciğer enfeksiyonları olan ve astım, şeker hastalığı ve kalp hastalığı tespit edilen çocuklarda grip aşısının uygulanması oldukça önemlidir. Bu arada beta glukan, propolis gibi bazı immün sistemi koruyan ve bağışıklık artırıcı maddeler var. Doktorunuzun uygun gördüğü preparatlar, ilaçlar uygulanabilir. Korunma yöntemleri arasında uygun şekilde giyinilmesi, çok sıcak tutacak giysilerden kaçınılması ve pamuklu giyeceklerin tercih edilmesi önemlidir.”

PROTEİN VE PROBİYOTİK ALIMINI ARTIRIN

“Çocukların beslenmesi, özellikle de kahvaltı çok önemlidir. Kahvaltının mutlaka yaptırılması, her gün bir yumurta yenilmesini ve üzüm pekmezi gibi bağışıklığını arttıracak besinlerin tüketilmesini öneriyoruz” diyen Batıgöz Sağlık Grubu’dan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, “Ayrıca mandalina, portakal gibi C vitamininden zengin takviyelerin alınmasını öneriyoruz. Bunun dışında el temizliği çok önemli. Ellerin sıklıkla yıkanması bulaşma riskini azaltacaktır. Ailelerin, çocuklarında enfeksiyon belirtileri olduğu zaman çocuklarını hemen izole etmeleri gerekir. Ev istirahati, bakım, bol sıvı alınmasını öneriyoruz. Bu izolasyon ve dinlenme sadece kendi çocuğunuz için önemli değil, diğer çocukların sağlığı için de gereklidir. Beslenme alışkanlığında protein içeriğinin biraz daha artırılması, besin kalorisinin zenginliğine dikkat edilmesi ve bol sıvı almasını oldukça önemlidir. Yine sonbahar döneminde doktor tarafından belirlenmiş probiyotiklerin alınması da tavsiye edilir” dedi.