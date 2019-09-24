Sporculara antrenman sonrası için uyarılar!

MACFit Maltepe Piazza Eğitmeni Burak Yozgat, antrenman sonrası dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi. Yozgat, ''Öncelikle antrenman sonrası mutlaka soğuma egzersizlerinin yapılması gerekiyor. Ayrıca bol miktarda su tüketmeye özen gösterilmeli. Egzersiz sırasında vücutta hafife alınmayacak derecede bir sıvı kaybı gerçekleşiyor. Bu nedenle egzersiz öncesi ve sonrası içilen suyun önemi, egzersiz sırasında içilen sudan çok daha fazla'' dedi

Uzun antrenmanlarınızın ardından hemen üzerinizi değiştirip, salondan ayrılıyorsanızyaptığınız egzersizlerin verimliliğinin azaldığını biliyor musunuz? MACFitMaltepe Piazza Eğitmeni Burak Yozgat, yapılan egzersizlerden aldığınız verimi artırmakiçin antrenman sonrası yapılması gerekenleri açıkladı. Yozgat, ''Öncelikle antrenmansonrası soğuma egzersizlerinin yapılması gerekiyor. Ayrıca bol miktarda sutüketilmesi şart. Egzersiz sırasında vücutta önemli miktarda sıvı kaybıgerçekleşiyor. Bu nedenle egzersiz öncesi ve sonrası içilen suyun önemi,egzersiz sırasında içilen sudan çok daha fazla'' dedi.

Burak Yozgat, antrenman sonrası yapılması gerekenleri sıraladı:

Soğuma ve esneme egzersizleriniunutma: Antrenman sırasında, neredeyse vücuttaki tüm kaslaraktif hale geliyor. Egzersiz sonrası toparlanmayı hızlandırıyor ve sakatlıkriskini en aza indiriyor. Bu nedenle her antrenman sonrası mutlaka esnemeyapılması gerekiyor. Bu esnemeler, ortalama her kas grubu için yaklaşık 30saniye boyunca, durağan ve sakin bir şekilde uygulanmalı.

Antrenman sonrası yeterlisu tüket: İnsanvücudunun yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşuyor. Yağ dokularındaki su miktarıoranı yüzde 15-20 arasındayken, kas dokularında bu oran yüzde 70-75'lereçıkıyor. Bu da kas metabolizması için suyun önemini gayet açık bir şekildeifade ediyor. Antrenman öncesi yeterli miktarda su içildiğinde, tekrar sayılarıve egzersizlerin yoğunluğuna karşı direnç artıyor. Egzersiz sırasında ise yüksekmiktarda sıvı kaybı gerçekleşiyor. Bu nedenle egzersiz öncesi ve sonrası içilensuyun önemi, egzersiz sırasında içilen sudan çok daha fazla. Hatta egzersizesnasında içilen su miktarının en az düzeyde tutulması öneriliyor.

Ezgersizin ardından duşalıyorsun, peki ya sıcaklığı?: Antrenmandansonra alınan duş günün ikinci duşuysa, bu duş sırasında yalnızca su kullanmakgerekiyor. Çünkü sabun ve şampuan gibi kimyasal ürünler, cildin dış koruyucukatmanına zarar veriyor, ciltteki bakteri dengesini bozuyor, ciltteki doğalyağlar soyuluyor ve bu da kurumaya, kaşıntılara, hatta egzamaya bile sebepolabiliyor. Duş konusunda dikkat edilmesi gereken ikinci önemli nokta ise suyunsıcaklığı. Suyun, vücut ısısında çok büyük oynamalara yol açmayacak şekilde,ılıktan biraz daha soğuk olması gerekiyor. Bu da derece olarak 43 ve altıolarak nitelendirilebilir. Suyun ısısının 20 derecenin altında olmasıönerilmiyor.

Vücuduna yeterli toparlanmasüresi tanı: Kuvvetegzersizleri başta olmak üzere, gelişim için gerekli olan en önemli nokta, birtekrar fazla yapmak, bir adım daha atmak, 1 cm daha uzağa zıplamak, kısacasıyorgunluğa rağmen daha iyisini yapabilmek. Bu da vücutta bazı hasarlara nedenolabiliyor, enerji depoları azalıyor, antrenmanın şiddetine ve türüne göre bazımikro yırtıklar oluşuyor. Bunlar gelişim için gerekli olan ve hedeflenenreaksiyonlar ancak verim alabilmek için sadece antrenman yapmak yeterliolmuyor. Eğer bölgesel çalışmalar yapılıyorsa, çalıştırılan bölgenin en az36-48 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Yeterince dinlenmek için ortalama 8saatlik bir uyku süresi gerekli. Uykudan en fazla verimi almak için mümkünsesaat 22.00’den önce uyunmalı ve uyku öncesi teknolojik cihazlarla bağlantıkesilmeli.

Öğünlerini düzenle: Vücudun bütün süreçleri verimli birşekilde atlatması ve hızla toparlanması için, gerekli öğünler antrenmanprogramının gerektirdiği saat dilimleri içerisinde tüketilmeli. Aksi takdirdevücudun enerji depoları yetersiz kalıyor. Eğer öğün atlama sürekligerçekleşirse, kas kaybı, enerji düşüklüğü, sonraki antrenmanlarda performansınazalması gibi problemler oluşuyor ya da baş ağrısı ve kramp gibi rahatsızlıklaryaşanabiliyor.