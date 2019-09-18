Türk Doktorlar Paris’e Çıkarma Yaptı

Göz hekimleri Smile Lazer sonuçlarını Avrupalı meslektaşlarıyla paylaştı

Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen ESCRS (Europian Cataract & Refractive Surgery) Kongresi’nin 37'ncisi Fransa’nın Paris kentinde 14-18 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. ESCRS Kongresi'nin katılımcıları arasında Türkiye'den Batıgöz Sağlık Grubu da yer aldı. Batıgöz Sağlık Grubu, kongrede ‘Smile Lazer’in sonuçlarının sunumunu yaptı.

Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi kongresine Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Methiye Önder katıldı. Önder, Smile Lazer yöntemiyle yapılan 3 bini aşan miyop ve astigmat tedavisi sonuçlarını 2 ayrı sunumla Avrupalı meslektaşlarıyla paylaşarak Avrupa’ya duyurdu.

Kongreye katılan Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Methiye Önder, iki sunum gerçekleştirdi. İlk sunumda Smile Lazer ile miyopik astigmat tedavisinin sonuçlarını anlattı. Bu sonuçlar, tedavinin etkili ve emniyetli olduğunu bir kez daha gösterdi. İkinci sunumda ise, 3 binin üzerinde vakada Smile Lazer ile görülebilecek komplikasyonların dökümünü ve bunları nasıl çözdüklerini anlattı. Bunların çok önemli sıkıntılara yol açmadıklarını gösterdi.

3 BİNİN ÜZERİNDE VAKANIN SONUÇ SUNUMU YAPILDI

Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Methiye Önder; “ESCRS, yılda bir kez düzenlenen uluslararası katılımlı büyük bir kongre. Burada sunum yapmak bizim ve kliniğimiz için önemliydi. Smile Lazer yönteminin oturmuş bir yöntem olduğunu, bizim kliniğimizde 3 binin üzerinde vakamızın olduğunu, bunun sonuçlarını dünya ile paylaşmış olmamız da bizim için çok gurur verici. Türkiye’den Smile Lazer sonuçlarını sunumla paylaşan tek göz sağlığı grubuyduk” dedi.

Op. Dr. Methiye Önder, ikinci sunumun konusu ise şu sözlerle anlattı: “Smile Lazer yapılan 3 bin üzerinde vakanın sonunda yüzde 2 gibi komplikasyon sonucumuz var. Bu komplikasyonlardan dolayı hiçbir mağdur hastamız yok, hepsi düzeltilmiş hastalar ve bu komplikasyonları nasıl düzelttiğimizi de ikinci sunumumuzda meslektaşlarımıza anlattık. Ayrıca yüksek astigmat hastalarında da bu yöntemin son derece etkin ve başarılı olduğunu bulduk. Burada bunu da sunduk. Yani sonuç olarak; normalde bahsedilen Lasik Lazer komplikasyonlarının dahi daha altında bir komplikasyon olduğunun sunumunu yaptık.”