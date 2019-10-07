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Türkiye’deki her 5 ölümden ikisi kalp hastalıklarından

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Yüksel Günaydın, Türkiye’de yaşanan her 5 ölümden ikisinin kalp ve damar hastalığı sonrası yaşandığını ifade ederek uyarılarda bulundu.

Sağlık 07.10.2019, 14:25
Türkiye’deki her 5 ölümden ikisi kalp hastalıklarından
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Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Yüksel Günaydın, Türkiye’de yaşanan her 5 ölümden ikisinin kalp ve damar hastalığı sonrası yaşandığını ifade ederek uyarılarda bulundu.

40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması olası bir kalp krizini önlemek adına önemli olduğunu belirten Günaydın, “Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebidir. Ülkemizde 2018 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir. Bilindiği üzere kalp hastalıklarını etkileyen değiştirilebilir faktörler mevcuttur. Bunlar yani; sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün(sigara) kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80’inden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığını yarıya inmektedir” dedi.

Fiziksel aktivitenin öneminden bahseden Doç. Dr. Günaydın, “Sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, sigara gibi zararlı etmenlerin etkisiyle bireylerde hipertansiyon, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür. 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa değiştirilebilir risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inmelç), kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı kalmak ve kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için yapılması gerekenlere örnek veren Günaydın, şöyle devam etti:

“Sağlıklı beslenin, Haftada en az 3 gün yarım saat fiziksel aktivite yapın, Tütün ve tütün ürünleri(sigara) kullanmayın, Alkol kullanmayın, Kardiyovasküler riskinizi öğrenenin, Kilolu veya obez olup olmadığınızı öğrenenin, Kan basıncınızı öğrenenin, Kan şekerinizi öğrenenin, Kan lipidlerinizi öğrenenin ve Hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyun.”

(İHA)
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