Uykusuzluk Çeken Anne Adaylarına Tavsiyeler

Sıcak yaz günleri hamileler için daha zor geçebiliyor. Özellikle uyku ile ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Sıcağın yanı sıra mide bulantıları, gece-gündüz sürekli tuvalete gitme ihtiyacı anne adaylarını uykusuz bırakabiliyor.

Akşam yemeğinde acele etmeyin: Yemeğinizi yavaş yavaş, zevk alarak yiyin. Yemeğiniz yatma saatinize çok yakın olmasın ki mide yanması ve reflü sizi gece boyunca rahatsız etmesin.

Kahve ve çikolatadan akşamüzeri ve gece uzak durun: Yatmadan önce acıktıysanız veya akşam yemeğinizin üzerinden çok geçtiyse tam tahıllı bir dilim kek ve ılık süt veya bir parça peynir 5-6 kuru kayısı sabah kahvaltısına kadar sizi tok tutup uyuyabilmenizi sağlayacaktır.

Sıvı alımını yatmadan iki saat önce kesin: Sıvı alımını çok geç saatlere bırakmayın ki tuvalete kalkarak uykunuz bölünmesin.

Egzersiz yapın: Gebelikte egzersiz programlarından birini uygulayabilirsiniz; tabii ki uykudan hemen önce değil! Aksi takdirde spor sonrası coşku sizi cin gibi uyanık yapabilir.

Bir yatak zamanı ritüeliniz olsun: Her gece aynı saatte uyuyup sabah aynı saatte uyanın. Yatmadan önce ya bir kitap okuyun, müzik dinleyin veya televizyon seyredin.

Kendinizi rahatlatın. Sıcak bir duş, bir bardak ıhlamur veya eşinizin yapacağı rahatlatıcı bir masaj harika olur.

Ortamınızı kendinize uygun hale getirin: Bulunduğunuz ortam rahat değilse uyuyamazsınız. Yatak odanız ne çok sıcak ne de çok soğuk olsun. Sıcaklığı kontrol edin. Yatak ve yastığınızın size tam destek olması gerekir ama taş gibi de olmasın. Başınızın altından ve bacaklarınızın arasından geçen vücut yastığı rahat etmenizi sağlayabilir.

Yatış pozisyonuna dikkat edin: Yatış pozisyonu çok önemlidir. Sırtüstü ve yüzüstü pozisyonlarını özellikle de ileri gebelik haftalarında kesinlikle önermiyoruz. Sırtüstü uzun süre yatışlarda 'Supin Hipotansif Sendrom' dediğimiz tansiyon düşmesi yaşanabilir ki hem annenin dolaşımına ve dolayısıyla hayati organlara giden kan akımı azalır, annede fenalık ve baygınlık hissi, terleme, göz kararması olabilir hem de bebeğe giden kan akımı azalıp bebek kalp atımları düşebilir. En uygun olan yatış pozisyonu sol yan yatıştır ama sağ yan da kabul edilebilir. Sol yan pozisyon rahime ve dolayısıyla da bebeğe giden kan ve besin maddelerini arttırır ve böbreklerin sıvıları ve zararlı maddeleri süzmesini kolaylaştırır. Bazen yan yattığınızda bebeğin bir yerlerini sıkıştırabileceğiniz için endişeleniyor olabilirsiniz, oysaki bebek bir su havuzu içerisindedir ve sıkışmaz, o da kendisi için en uygun pozisyonu seçecektir.

Endişelenmeyin: Korkacak hiç bir şey yok. Hatta bazen bütün korku ve endişeyi yok etmek tekrar uyuyabilmenizi sağlamaya yetecektir.

Duygusal sorunları temizleyin: Eğer endişeleriniz varsa onları gündüz bir arkadaş, partner veya bir profesyonelle çözmeye çalışın veya bu sorunları yazın. Yatakta bunları düşünmeyin.