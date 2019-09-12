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Uyumadan Önce Bu Besinleri Tüketmek Çok Zararlı!

Gün içerisinde tükettiğiniz besinlere dikkat etmek gerekiyor. Sadece gün içinde değil, en önemli dikkat edilmesi gereken besin konusu "uyumadan önce tüketilen besinler olmaktadır.

Sağlık 12.09.2019, 17:22 Billdrt
Uyumadan Önce Bu Besinleri Tüketmek Çok Zararlı!

Uyumadan önce uzak durulması gereken besinler şu şekilde sıralanıyor:

  • Kek - Kurabiye
  • Peynir
  • Acı Sos
  • Cips
  • Çikolata
  • Kızartmalar
  • Dondurma
  • Makarna
  • Salata Sosları

Bu yiyecekler uyumadan önce tüketildiğinde birçok hastalığı beraberinde getirdiği gibi kilo sorunlarıda oluşturuyor. Bu yüzden dolayı gece uyumadan önce kesinlikle tüketilmesi önerilmiyor. 

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