Uzmanından fonksiyonel tıp hakkında bilgi

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, hastalığın altında yatan nedenleri araştıran, hasta merkezli olarak çalışan ve bireyselleştirilmiş tedavi modelleri uygulayan fonksiyonel tıp hakkında bilgiler verirken, fonksiyonel tıbbın alternatif tıp demek olmadığının, bilimsel ve bütünsel yaklaşımlı, hurafelere değil bilimsel kanıtlara dayanan bir tıp disiplini olduğunun altını çizdi.

Günümüz tıbbının oldukça hızlı ilerlediğini ve her geçen yıl ulaşılan bilgi seviyesinin bir önceki yıla göre yüksek oranda arttığını ifade eden VM Medical Park Pendik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, buna rağmen kronik hastalıklarda önemli ölçüde artış gözlemlendiğinin altını çizdi. Kronik hastalıklarda yaşanan artışta, yoğun tempoda akan şehir hayatının oldukça fazla rolü olduğunu söyleyen Ekmekci, “Yaşam uzuyor fakat herkes hasta bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Bu noktada devreye giren fonksiyonel tıp yeni bir açılım getiriyor” dedi.

HASTALIĞIN KÖK NEDENİNE İNİYOR

Modern tıp dünyasında hekimlerin kariyer ilerlemeleri sonucu belli alanlarda uzmanlaştıklarını belirten Ekmekci, “Örneğin iç hastalıkları üzerine gelişim gösteren bir hekim, sonrasında kardiyoloji, onun üzerine kalp yetersizliği ve hatta kalp nakli üzerine gelişimini sürdürebilir. Bu doğal gidişat, zaman zaman uzman körlüğü dediğimiz bir noktaya kadar giderek, hastalara bütüncül yaklaşımın önüne geçebilir. İşte fonksiyonel tıp yaklaşımı tam olarak bu noktada devreye giriyor. Bir taraftan hastanın ihtiyacı olan modern tedaviyi uygularken diğer taraftan da hastalığın kökenine iniyor” dedi.

HER BİREYE ÖZEL TEDAVİ SUNUYOR

Fonksiyonel tıbbın alternatif tıp demek olmadığının, bilimsel ve bütünsel yaklaşımlı, hurafelere değil bilimsel kanıtlara dayanan bir tıp disiplini olduğunun altını çizen Ekmekci, “Fonksiyonel tıp bilim temelli bir yaklaşımdır, hastalığın altında yatan nedenleri araştırır, hasta merkezli olarak çalışır ve bireyselleştirilmiş tedavi modelleri sunar. Her kişinin genetik, biyokimyasal ve yaşam tarzı faktörlerini ayrıntılı bir şekilde araştırır ve bu bulguları kişiye özel tedavileri planlamak ve daha iyi sonuçları almak için kullanır” dedi.

HEDEF, TÜM BEDENİN SÜREKLİ SAĞLIKLI OLMASI

Bir hastalığın pek çok nedeninin olabileceğini hatırlatan Ekmekci, “Herhangi bir hastalık için hastalar aynı semptom ve bulgularla başvursa da kök nedenleri farklı olabilir. Fonksiyonel tıp kişisel olarak hastalığın kökenine inmeye çalışarak her bir bireydeki hastalığın spesifik belirtilerini hedefler, sistemlerin ve tüm bedenin sürekli sağlıklı olmasını sağlar. Özellikle kronikleşmiş sağlık sorunlarının altında yatan beslenme, yaşam şekli, duygu durumu, genetik yapı bir arada değerlendirilir ve tümü için kişi desteklenerek sağlığına kavuşması ve en önemlisi bu sağlığı sürdürmesi için çaba harcanır. Beslenme, egzersiz, uyku ve stres yönetimi gibi hastalığa götürücü veya mevcut hastalığın daha ağır seyretmesine neden olan durumları ele alır ve hastada yanlış giden olayı değil, niçin o duruma geldiğini araştırarak kök nedeni bulmayı hedefleyerek çözüme kavuşturur” diyerek sözlerini sonlandırdı.