Verem, insandan insana bulaşan bir hastalık!

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, halk arasında "verem" ya da "ince hastalık" olarak bilinen tüberkülozun öksürük, ateş, zayıflama, iştahsızlık ve terleme gibi belirtilerle anlaşılabileceğine dikkat çekiyor. İnsandan insana bulaşabilen tüberküloz, en sık akciğerleri tutmasına rağmen lenf bezleri, böbrekler, idrar yolları, kadın üreme organları, beyin, kemikler gibi organları da etkileyebiliyor. 2017 yılında hazırlanan Küresel Tüberküloz Raporu’na göre Türkiye’de hastalığın görülme sıklığının yüz binde 18 olduğu belirtiliyor.

Halk arasında "verem" ya da "ince hastalık" olarak bilinen tüberküloz, "mycobacterium tuberculosis" etkeni tarafından oluşturulan bulaşıcı bir hastalık. Tüberküloz hastalığının Türkiye’de görülme sıklığının yüz binde 18 olduğunu belirten Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, hastalığın en sık akciğerleri tutmasına rağmen lenf bezleri, böbrekler, idrar yolları, kadın üreme organları, beyin, kemikler gibi organları da etkileyebildiğini belirtiyor.

Tüberkülozun, insandan insana solunum yolu ile geçtiğini belirten Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, tüberküloz tedavisi olmamış bir verem hastasıyla uzun saatler havasız bir ortamda kalan kişilerin risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca kaynatılmamış sütten de geçebileceği belirtiliyor.

VEREMİN BELİRTİLERİ

Aşırı yorgunluk, alkol, sigara, şeker hastalığı gibi risk faktörlerinin varlığıyla birlikte öksürük, ateş, zayıflama, iştahsızlık ve terleme gibi semptomlarla başvuran hastalara akciğer grafisi ve balgam muayenesi ile tanı konuluyor. Hastalığın tedavisi 6-9 ay kadar süren ilaç tedavisi ile yapılıyor.

Tüberküloz hastalarının eksik ve yanlış ilaçlarla, düzensiz ve/veya yetersiz süre tedavi edilmesi sonucu hastalığa neden olan mikropların ilaçlara direnç kazanmasına “dirençli tüberküloz” adı veriliyor. İlaçlar mikropları öldüremez hale geldiğinde hasta ilaç almasına rağmen bir türlü iyileşemiyor ve mikroplar her geçen gün çoğalıyor. Dirençli tüberküloz hastalarının tedavisi ise yaklaşık 24 ay sürüyor.

DÜZENLİ İLAÇ KULLANMAK ŞART

Hastalığın tedavisinde dikkat edilecek en önemli konunun ilaçların eksiksiz ve düzenli olarak, hekimlerin belirttiği süre boyunca kullanılması olduğunu söyleyen Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, hastalığın tedavi edilmediğinde öldürücü olabileceğini belirtiyor. İlaçlar düzenli ve tam olarak kullanıldığında ise hastaların tamamına yakını iyileşme sürecine giriyor.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü iki-üç hafta süren öksürüğü olan kişilerin mutlaka bir hekime başvurmalarını, yeni doğan bebeklerin mutlaka aşılanması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca hasta yakınlarının da mutlaka dispansere giderek sağlık kontrolü yaptırması öneriliyor.