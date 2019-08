Yaz Aylarında Besin Zehirlenmelerine Dikkat

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, yaz aylarında sıklığı artan besin zehirlenmelerini önlemek için dikkat edilmesi gerekenleri paylaşıyor.

Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, yaz aylarında sık karşılaşılan besin zehirlenmelerine dikkat çekiyor. Vakıf, besin zehirlenmesinin önlemek için besinlerin nasıl saklanması ve hazırlanması gerektiğine dair önemli ipuçları veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre besin zehirlenmeleri her yıl dünyada yaklaşık 600 milyon kişiyi yani her 10 kişiden 1’ini etkiliyor. Besin zehirlenmelerinin belirtileri tüketimden hemen sonra veya 72 saat sonrasında görülebiliyor. Belirtiler, zehirlenmeye yol açan etmene, besinin tüketim miktarına ve bireyin duyarlılığına bağlı olarak değişebiliyor. Peki, besin zehirlenmelerini önlemek için nelere dikkat etmeliyiz?

Alışveriş yaparken bu noktalara dikkat! Besin değerini kaybetmemiş, hijyenik açıdan kontrolleri sağlanmış güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmaya özen gösterin. Market alışverişlerinde et, süt ve süt ürünleri ile dondurulmuş besinleri alışverişinizin sonunda alın. Bu besinleri market sepetinde uzun süre bekletmek bakterilerin üremesine ve bozulmalara yol açar. Satın aldığınız çiğ etler ve sebzeleri buzdolabında onlar için uygun olan farklı raflarda saklayın. Et, tavuk ve balıkları buzdolabında iyi paketlenmiş bir şekilde saklayın. İyi paketlenmeyen paketlerden sızacak et suları, diğer besinlere bulaşmalara ve bozulmalara yol açabilir. Tahıllar ve kuru baklagilleri kuru ortamlarda ve 15°C -20°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edin.

Yemek hazırlamadan önce ellerinizi yıkamayı unutmayın!

Besinleri hazırlarken yaparken ellerinizi mutlaka sabunla en az 2 dakika yıkamayı unutmayın. Besinlerin hazırlanmasında kullandığınız kesme tahtaları, bıçak gibi araç ve gereçleri kullanırken çok dikkatli olun. Et, balık ve tavuk gibi besinlerin hazırlanmasında kullanılan araç ve gereçleri sebze ve diğer besinlerin hazırlanmasında kullanmamaya özen gösterin.

Besinleri pişirirken ve saklarken dikkat!

Besinlerinizin iyi piştiğinden emin olun. Yiyecekler piştikten sonra buz veya soğuk su ile dolu bir kapta soğumasını sağlayarak buzdolabında muhafaza edin. Pişmiş yiyecekleri oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletmeyin, buzdolabından çıkararak ısıttığınız bir yiyeceği ise yeniden buzdolabına geri koyup tekrar ısıtmayın.