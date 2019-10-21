“Artrit yani bilinen adıyla iltihaplı eklem romatizması; ortalama olarak her 4 kişiden 1'inde var olan, en yaygın sakatlık nedenidir.

Klinik saha çalışmalarına göre artrit; bireyler arasında hem işyerinde sakatlığın, hem de kronik ağrının önde gelen bir sebeplerindendir” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Gündoğdu, açıkladı.

Erken Teşhis Çok Önemli

Hastalar her zaman, gecikmiş tanıya yol açabilecek ya da hiç saptanmayacak olan başlangıç romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıkları belirtilerini, her zaman fark edememektedir. Ek olarak; azalan bir yaşam kalitesi veya azalan fiziksel yetenekler (fonksiyon kaybı), hastaların tıbbi yardım almasını engelleyebilir. Romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıklarının en başlı bulgusu olan artritin erken belirlenmesi, daha fazla hasarın önlenmesi için çok önemlidir.

Yorgunluğunuzun Sebebi Romatizmal Hastalıklar Olabilir!

Hastaların dikkat etmesi gereken çoğu sistemik romatizmal hastalık için yaygın belirtiler bir veya daha fazla eklem çevresinde; ağrı, şişlik, bazen sıcaklık artışı ve kızarıklık ile birlikte sabah tutukluğudur. Belirtiler zamanla aniden veya kademeli olarak ortaya çıkabilir ve zamanla ataklar halinde ortaya çıkıp devam edebilir. Artrit gelişimi için risk faktörleri arasında aşırı kilolu veya obez olmak, eklem çevresinde bir enfeksiyon olması, viral enfeksiyonlar, eklem yaralanmaları (travma), eklemlerin tekrarlayan hareketini gerektiren bir işe sahip olmak (mikrotravma), sigara içmek ve diş eti iltihabı sayılabilir. Romatizmal hastalıklar, işyerinde verimlilik kaybı da dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik maliyetlere katkıda bulunan fiziksel engellilik nedenlerinden biridir. Ayrıca, işyerinde zorluğa neden olan önemli bir faktör olan yorgunluk, romatizmal hastalığı olan kişilerin yüzde 90'ında mevcuttur.

Sakatlıkla Sonuçlanmadan Önlem Alınmalı!

Yalnızca Avrupa Birliği'nde, sistemik romatizmal hastalık tanılı hastalar için daha yaygın olarak erken müdahalelerin erişilebilir olması durumunda, her gün fazladan bir milyon insan, iş başında olabilir. Yani işgücü kaybı oranı erken tanı ve tedavi ile azaltılabilir. Artan farkındalıkla düzenlenen kampanyalar, sistemik kronik romatizmal hastalıkların tanı ve etkili tedavilere erişimin iyileştirilmesiyle ortaya koyduğu zorlukların üstesinden gelmeyi hedeflemektedir. Tekrar ifade edersek ciddi klinik durumlarda, sistemik romatizmal hastalıklar sadece yaşam kalitesini değil, aynı zamanda yaşam beklentisini de etkileyen önemli sakatlıklara neden olabilir.

“Hastanın Daha Kaliteli Bir Hayatı Olabilir”

Sonuç olarak, sistemik romatizmal hastalıklarda erken tanı ve tedavi önemlidir; çünkü ağrıyı azaltmaya ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya ve hatta önlemeye yardımcı olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Buna rağmen, bu hastalıklara çeşitli nedenler yüzünden sıklıkla geç tanı konuluyor veya uzun bir süre hastalar hiç tanı almamaktadır. Dolayısıyla, sağlık çalışanları arasında farkındalığı arttırmak ve daha geniş topluluklara ulaşmak, kronik romatizmal hastalıklar kaynaklı zorlukların üstesinden gelmenin önemli bir parçasıdır. Genel pratisyenler, aile hekimlerini içeren birinci basamak sağlık kuruluşlarında erken artrite yaklaşım eğitimlerinin verilmesi de önemlidir. Bu bağlamda hızlı bir şekilde teşhis koyarsak, o hastanın daha kaliteli, farklı bir hayatı olabilir.