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Yüzmek İçin Denize Giren Küçük Çocuk Kanlar İçinde Çıktı!
Mersin Anamur ilçesinde, yüzmek amacıyla denize giren 8 yaşındaki E.B.D., balon balığı tarafından saldırıya uğradı. Küçük kızın sol el yüzük parmağının yarısı koptu.
Sakarya Erenler ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Bahadır D. ve ailesi, Ağustos ayında yaz tatilini geçirmek için gittikleri memleketleri olan Mersin Anamur ilçesinde çok talihsiz bir olay geçirdiler. Anamur Kaledran Plajında Bahadır ve kızı E.B.D. yüzmek için denize girdi. E.B.D.'nin çığlık sesleriyle ortalık inledi ve aile neye uğradığını şaşırdı.
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