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Yüzmek İçin Denize Giren Küçük Çocuk Kanlar İçinde Çıktı!

Mersin Anamur ilçesinde, yüzmek amacıyla denize giren 8 yaşındaki E.B.D., balon balığı tarafından saldırıya uğradı. Küçük kızın sol el yüzük parmağının yarısı koptu.

Sağlık 24.09.2019, 10:09 Billdrt
Yüzmek İçin Denize Giren Küçük Çocuk Kanlar İçinde Çıktı!
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Sakarya Erenler ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Bahadır D. ve ailesi, Ağustos ayında yaz tatilini geçirmek için gittikleri memleketleri olan Mersin Anamur ilçesinde çok talihsiz bir olay geçirdiler. Anamur Kaledran Plajında Bahadır ve kızı E.B.D. yüzmek için denize girdi. E.B.D.'nin çığlık sesleriyle ortalık inledi ve aile neye uğradığını şaşırdı.

Eli kanlar içerisinde kalan küçük kızı baba hemen denizden çıkarıldı ve ambulans çağrıldı. Anamur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin sonrasında Antalya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.B.D.'nin sol el yüzük parmağının yarısının saldırı sonucunda koptuğu ifade edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda küçük kızın tedavisi tamamlandı ve taburcu edildi.

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