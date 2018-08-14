Saha betonu, helikopterli beton, zemin saha şap beton firması; "Techo Endüstriyel Zeminler" Genel Koordinatörü Gökhan Çakır, saha betonu uygulaması hakkında bizlere bilgi verdi.

İçerisinde hava boşluğu olmayan, kodunda pürüz bulundurmayan üzerine uygulanan yüzey sertleştirici desteğiyle son derece sağlam bir imalata neden olan helikopterli zemin betonu, havaalanı pistleri, helikopter pistleri, araç ve yürüyüş yolları, yükleme ve indirme rampaları gibi güvenliği yüksek, fabrikalar, otoparklar, sahalar, sağlam bir temel isteyen hassas alanlara uygulanan betonlardır. İlk olarak profesyonel bir ekip tarafından yapılması şart olan bu uygulama, öncelikle dökülecek beton ile ilgili saha ve hava koşulları da göz önünde bulundurularak özel bir karışım fizibilitesi hazırlanmalı, kullanılacak agrega oranları işinde profesyonel ustalarca uygulanmalıdır.

Böylelikle malzeme kullanımı en ölçülü şekilde yapılarak, doğru orantı yakalanmalıdır. Aksi takdirde fazla dökülen betonun zeminimize bir faydası olmayacağı gibi, bilinçsiz ve fazla uygulanan yüzey sertleştirici, kür malzemesi, beton cilası gibi yan agregaların da kabuklaşmaya yol açacağından imalatın ve kullanım alanının ömrünün uzun olmayacağına neden olacaktır.

Saha ve zemin betonu kategorisinde yılların vermiş olduğu tecrübe ile sizlere yukarıda ki hususlara azami ölçüde dikkat ederek hizmet vermeyi ilke edindik. Bizlerle çalışmak, keşif ve fiyat almak için çekinmeden iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın sizlere hizmet için buradayız!.

SAHA BETONU

Saha betonları, vibrobeton mastarı ile sıkıştırılıp, oluşturulan yüzey helikopter yardımıyla perdah uygulaması yapılarak, düzgün ve sorunsuz bir yüzey elde edilmesi ile olur. Bu sayede daha kullanışlı bir yüzey ortaya çıkar. Amaca uygun yüzeyler elde edebilmek için uygulama esnasında yüzey sertleştiriciler ve çeşitli kür malzemeler kullanılır. Üzerine yeniden bir uygulama yapmaya gerek kalmaz. Az maliyetli ama çok kullanışlı ve sağlam bir yüzeye ulaşılır.

SAHA BETONU UYGULAMASI

Saha betonu 5 aşama ile gerçekleştirilir. Bunlar;

Ön Hazırlık

Beton Dökümü

Yüzey Sertleştirme

Kür İşlemi

Derz Kesimi Ve Dolgusu

ÖN HAZIRLIK

Betonun cinsine göre yüzeyin hazırlanmasında farklılıklar gösterebilir. Beton uygulaması yapılması planlanan sahada alt dolgu kalınlığı en az 25 cm olması gerekir, dolgu malzemelerinin kaliteli ve uygun olmasına dikkat edilir. Ön hazırlık yapılırken en önemli unsur, dolgu sıkıştırılan zeminde % 20' den az nem oranına sahip ve % 95 modifiye proktor ölçüsünde sıkıştırılmış olması gereklidir. Dolgu yüzeyi düşey toleransı 3 metrelik mastar kontrolünde olmalı, ayrıca; mastar ölçüsü içinde (+/-) 1 cm den fazla değişiklik göstermemelidir. Betonarme döşeme üzerindeki zemin betonlarında yüzey basınçlı hava ile temizlenir, toz ve partiküllerden arındırılır. Zemin su ile yıkanarak temizlenirse şayet, beton dökülmeden önce yüzeyin rutubet şartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilir.

BETON DÖKÜMÜ

Endüstriyel zemin betonu dökülmeden önce, uygulama olması gereken alanda kroki hazırlanır ve beton döküm planlaması yapılmalıdır. Yapısal derzler için gerekli önlemler alınır, toprak zemine oturan betonlar hasır çelik donatı için gerekli düzenlemeler yapılır. Beton dökümü uygulaması yapılması için hazırlık aşaması eksiksiz tamamlanmış olup olmadığı kontrol edilir. Beton dökümü nereye yapılacaksa (saha ve kat betonları için )o alanın boyutlarına uygun tespitler doğrultusunda anolar ile yapılır. Ano vazifesi görecek olan çelik kalıplar 3.00 metre boyunda ve 4.00 cm kalınlığındadır. Çelik kalıpların yüksekliği beton bitiş kotuna göre ayarlanacaktır. Anoların yerleştirilmesi, optik veya lazer ölçüm sistemleri kullanılarak seviye kontrolü doğrultusunda yapılır. Kullanılacak çelik kalıpların temizliğine dikkat edilmelidir. Anolar arasında, anolara dik olarak uygun aralıkta dikiş demirleri teşkil edecektir. Beton dökümü ano dahilinde sürekli olarak yapılacaktır. Ano bitene kadar hiç bir kesitte soğuk derz yapılmayacaktır. Dökülen beton derinliğinin 10 cm'den fazla olduğu durumlarda beton dalgıç vibratörlerle sıkıştırılacak, ayrıca tüm beton yüzeyleri vibratörlü mastar ile bitirilecektir.

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

Yüzey sertleştirici malzeme, beton döküldükten sonra perdahı yapılır yapılmaz, yüzey nemini kaybetmeden homojen olarak yüzeye serpilir. Yüzey sertleştirici malzeme m2'ye ortalama 4,5 - 5 kg gelecek şekilde uygulanır. Yüzey sertleştirici malzemenin serimi iki aşamada yapılır. Toplamda kullanılan malzeme miktarının 2/3'lük kısmı taze beton üzerine sertleştirici malzemenin yüzeye eşit dağılımı sağlanarak serpilir. Betonun suyu ile nemlenen malzeme disk perdahı ile taze betona yedirilir. Birinci uygulamadan sonra geriye kalan 1/3'lük kısım beton üzerine serpilir ve ilk perdaha dikey olarak perdahlamaya devam edilir. Son bitirme perdahı perdah ve bıçak açısı ayarlanarak istenilen düzgünlük elde edilinceye kadar disk veya mala ile uygulanır.

KÜR İŞLEMİ

Kür işlemi yapabilmek için, saha betonu uygulaması bittiğinde hemen yapılmalıdır. Bu işlem için kimyasal malzeme kullanılacaksa bu uygulama uygulamanın bitiminden hemen sonra yapılmalıdır. Betonun yüzeyi bozulmayacak şekilde priz alması beklenir ve kalıplar sökülür sökülmez yapılır. Kür malzemesi fırça ve rulo kullanılarak yüzeye uygulaması sağlanır. Bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için ortam ısısı dikkate alınmalı ve malzemelerin teknik özelliklerine uygun olması gerekir. Açık alanda yapılan uygulamalarda yağmur yağması ve kar gibi etkenlerden 24 saat uzak tutulması için önlem alınmalıdır.

DERZ KESİMİ VE DOLGUSU

Derz kesme işlemi için, beton döküldükten en az 3 gün sonra mekanik derz kesme makinesi ile yapılır. Derzler teknik şartname ve detaylara uygun olarak düzgün ve paralel olarak kesilecektir. Derz derinliği beton kalınlığının 1 / 3 ila 1 / 4 'ü ve derz kalınlığı 2 – 3 cm şeklinde olacaktır. Derz dolgusu yapabilmek için beton dökme işleminin üzerinden 28 gün geçmiş olması gerekir. Kesilmiş olan derzler vakum ile temizlenir. Çalışma alanının toz, kir, yağ, boya vb. gibi olumsuz etki verecek maddelerden arınmış olması gerekir. Derzler gerekirse tel fırça ile tam olarak temizlenecektir. Astar kullanımı uygulamacı tarafından gerekli görüldüğü takdirde derz kenarlarına fırça ile sürülerek uygulanacaktır. Astarın kurumasından sonra basınçlı hava veya el tabancası ile derz dolgusu uygulanacaktır.