Said-i Kürdi kadar cesur olamıyorsun!

Eyüphan Kaya

Bundan birkaç yıl önceydi FETÖ ile ilgili bir yazı yazmıştım, hatırladığım kadarıyla o yazımda şöyle bir ifade kullanmıştım.

“Sakın ola Türkiye’ye yanlış yapma, senin kökün buradan besleniyor, gövden darbe alırsa o dış ülkelerdeki oluşumların yaprak gibi dökülür” demiştim.

Ne yazık ki sizin gibiler benim gibi hulusu kalp ile düşünen ve düşündüklerini filtresiz yazan vatandaşları pek dinlemiyor. Sadece FETO mu? Yok yok yetkili etkili insanlarımızın da dinlediği yok!

Şimdiye kadar birçok kere kimi Bakan, Başbakan ve Külliyeye yazdığım hangi yazıya kim ne cevap verdi? Neyse kendileri bilir, benim gibilerinin görevi doğruyu dillendirmektir, işe yarar yaramaz o bizim işimiz değildir.

Gelemin aslı konumuza uzun zaman Üstat Bediüzzaman, namı diyer Said-i Nursi kitaplarını; Risaleyi Nur’u örgütünde okutarak asıl düşüncenizi bu şekilde kamufle edip, bu ülkenin içinde dal budak saldınız. Zaman geldi dış dünyaya yayıldınız, milyonlarca vatandaşlarımız size iyi niyetle yaklaştığı halde benim gibi basireti açık vatandaşlar hep hareketinize kaygı ile yaklaştı ve sonunda haklılığımız ortaya çıktı.

Ben kendim FETÖ örgütünün Kürt hakları konusundaki yetersiz/yamuk yaklaşımında şüphelendim ve içine girmeyi uygun görmedim.

Çünkü bin bir türlü zulme maruz kalmış, yeri gelmiş binlercesi öldürmüş, yeri gelmiş Kürtçe konuşmaları yasa ile yasaklanmış bir halka “ben İslami bir oluşumum” diyen bir harekatın başı bunlara insani ve İslami ölçüler içinde yaklaşmıyorsa, burada durmak lazım diye düşünüyordum ve hep mesafeli durdum, ama bu kadar sinsi bir yapı olabileceğine zinhar ihtimal vermemiştim.

Aslında yeni çerilerin kazan kaldırmasının bir tekrarı gibi bir şeydi, ama elhemdilillah ne o zaman gibi sembolik padişah gibi reyi vahit, ne de koyun gibi güdülen halk kalmıştı. Üstelik bu darbe kalkışması ihanet içerikli bir isyandı.

Senin bu sinsi faaliyetlerin, özellikle de 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla kirli yüzünüzün ortaya çıktı, ne yazık ki yüz binlerce vatandaş sizin yüzünüzden mesleğinden oldu, aile efradı ile birlikte nerdeyse milyonu aşkın kimseler olumsuz etkilendi, benim gibi vatandaşlar da yazıklar olsunu diyerek kahroldu; insan kendi ülkesine bu ihaneti yapar mı sorusunu sorarak tabi.

Anadolu insanı sana aldandı ve bunu hayatıyla ödedi. Sen hala Pelsinvanya’daki sarayda keyfine bakıyorsun. Batsın senin o hayatın eğer sende zerre kadar iman, gayret varsa ya Allah de gel ülkene, halkından özür dile hak ettiğin cezaya razı ol, tarihe bir not bırak.

Hani sen risaleyi nur cemaatiydin? Ömrünü zindanlarda geçiren müceddidi asır Bediüzzaman her türlü sıkıntıya rağmen bu memleketi terk etmedi, hatta Mekke Medine’de olsaydım dahi buraya gelmem lazımdı deyip öz vatanında yaşamanın önemine vurgu yaptı; burada hizmet verdi, burada yaşadı, burada öldü, ruhu şad olsun.

Hani o senin elini öpmesini içine sindiremediği Said-i Kürdi var ya, işte tam da ondan bahsediyorum, Demek ki sen onun kadar cesur, onun kadar erkek değilsin, yoksa kalkar ülkene gelir, burada adaletin huzuruna çıkardın, elin gavurun arkasına saklanmızdın!

Yarından tez yok, kalk Anadolu’ya gel bu halktan özür dile, korkma senin idam da etmezler, senin eteğine yapıştığın o batıl batı zaten seni idamdan da kurtarmışlar, bari ülkende hapis yat, burada öl, bu dert kapansın ne dersin?

İslam adına yeterince rol yaptınız, artık senin o rollerin para etmiyor. Belki sen rol değildir diyeceksin öbür dünyada belli olacak, burada ne kaldı ki? Ölüm kişinin kıyameti, büyük kıyamette ardında geldi gelecek, ama yaptıkların seni bu zelil hallere düşürdü, artık insanımız sana inanmıyor, bilesiniz.

Ben bazen vatandaşımı kendini ifade etmede hoş görüyorum ama bir yere kadar, o da şudur eğer söz konusu vatandaşım dışarıyla irtibatı varsa işte orada benim hoş görü sınırlarımı aşıyor, elimde geldikçe tüm gücümle ona karşı durmaya çalışıyorum.

Sene 2014 uluslar arası bir konferanstayız, bir dostum Fethullah Gülen hareketinin akibeti hakkında fikrimi almak istedi ben “Allah selamet versin..,” diyerek konuşmaya başlayınca hikmet ehli olan bu dostum, bana dedi ki “devamını getirmesen de olur ben anladığımı anladım.” Çünkü yüz hatlarımdan ve çektiğim derin nefesten derdimi anlamıştı. 15 Temmuz isyanından sonra beni aradı ve tebrik etti, o günkü ufuk verici konuşmamdan dolayı.

Ey FETÖ sen Anadolu insanını nasıl biliyorsun, yeri gelir bu kurt siyasetçileri dahi parmağında oynatıyor, ama sen ve senin gibileri bu halkı anlayamadı, siz etrafımızdakilerle kendini avutup, kendini bir şey sandınız.

Aslında sizin gibi örgütlerin mebaı eski karanlık devletti, ama o da elhemdulillah her geçen gün tesirini kaybediyor.

Şimdi küçük bir tehlike olarak Türk milliyetçiliği benim gibi duyarlı vatandaşları endişelendiriyor, ama Allah’ın izniyle onu da atlatacağız. Ülkemiz rol/model olacak bir yönetime kavuşacak.

O günleri görmek dileğiyle.