Sakarya Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü temsilcilerini ağırladı
Etkinlik 19.09.2019, 13:42
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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali", yurt içi ve yurt dışından 140 firmanın katılımıyla başladı.
Kırkpınar mevkisinde özel olarak hazırlanan alanda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, toprağın kutsal olduğunu söyledi.