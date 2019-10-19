Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu başladı

Etkinlik 19.10.2019, 10:17
Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu başladı

NEVŞEHİR (AA) - Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu, 80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katılımıyla başladı.

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