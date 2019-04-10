SAMET’in İnovasyon Dünyası Çin’e Damgasını Vurdu

Türkiye’nin lider mobilya aksasuar üreticisi SAMET, ürünlerini ilk kez Uzakdoğu pazarına tanıttığı CIFM / Interzum Guangzhou 2019’da inovasyon dünyasıyla büyük beğeni topladı.

İstanbul, 10 Nisan 2019 – İnovasyon odaklı yaklaşımı estetik tasarımla buluşturan ürünleriyle dünyanın önde gelen mobilya aksesuar markalarından olan SAMET, İnovasyon Dünyasını 28-31 Mart tarihleri arasında Çin’de düzenlenlen CIFM / Interzum Guangzhou 2019’da uluslararası mobilya sektörünün beğenisine sundu. Asya’nın en büyük mobilya ve dekorasyon yan sanayi fuarı olan, 35 ülke ve bölgeden 1509 firmayı yaklaşık 90 bin ziyaretçiyle bir araya getiren Interzum, SAMET’in ilk kez Uzakdoğu pazarına tanıtım gerçekleştirdiği etkinlik olarak özel bir anlam da taşıyor.

Menteşe sistemleri, çekmece sistemleri, kalkar kapak sistemleri ve bağlantı aksesuarlarını kapsayan ürün gamıyla mobilyalara hayat veren SAMET, özellikle çekmece sistemlerinin sunduğu yaratıcılık ve şaşırtıcı kullanıcı deneyimiyle, dünyanın dört bir yanında gelen Interzum ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Çekmece sistemlerinde fonksiyonel zarifliği temsil eden Smart Flow ve Alpha Box, kalkar kapaklarda hacim ve kullanım avantajı sağlayan D-Lite Lift ve menteşe çözümlerinde sessiz ve kusursuz harekete imza atan Master Yavaşlatıcılı Menteşe öne çıkan ürünler oldu.